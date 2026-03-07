Αναζήτηση
Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ευγένιος
Ευγένης
Ο Άγιος Ευγένιος ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Ευγένιος ο Ιερομάρτυρας έζησε κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, σε μια εποχή όπου οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών ήταν ιδιαίτερα σκληροί.

Ο Άγιος διακρίθηκε για την ακλόνητη πίστη του και τη δράση του ως λειτουργός της Εκκλησίας. Ως ιερέας αφιερώθηκε στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος, ενθαρρύνοντας τους πιστούς να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους, παρά τις διώξεις της εποχής.

Η στάση του αυτή προκάλεσε την οργή των τοπικών αρχών, οι οποίες προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν να απαρνηθεί τον Χριστό. Εκείνος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα Παρασκευή (6/3) οι Β’...

0
Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στους Ιερούς Ναούς...

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...
Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...

Ξεκίνησε το 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί του Σαββάτου οι...
Σε εξέλιξη είναι από το πρωί του Σαββάτου οι...

DBRS: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου – Στο «BBB» η οικονομία, με το βλέμμα στο πετρέλαιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με τη διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας και σταθερές προοπτικές...

Ρέθυμνο: «More than a Run» – Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της γυναίκας

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου),...

