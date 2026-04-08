Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αποστόλων Αγάβου, Ασυγκρίτου, Ερμού, Ηρωδίωνος, Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης και Μάρτυρος Παυσιλύπου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν έχει γιορτή κάποιο γνωστό όνομα.

Άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Φλέγων και Ασύγκριτος από τους 70 Αποστόλους

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, από αυτούς τους ιερούς Αποστόλους, ο μεν Άγαβος ήταν εκείνος που αναφέρει ο ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, ο όποιος αφού πήρε τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και προφήτευσε γι’ αυτόν αυτά: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον.

Τον άνδρα, ου εστίν ή ζώνη αυτή, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πράξεις των Αποστόλων, κα’11).

Ο Απόστολος Ερμής έγινε Επίσκοπος Δαλματίας (τιμάται 5 Nοεμβρίου και 8 Mαρτίου) και κοιμήθηκε με ειρήνη.

Ο Απόστολος Ηρωδίων (τιμάται 10 Nοεμβρίου και 28 Mαρτίου) ανήκε στον κύκλο των Εβδομήκοντα Αποστόλων του Κυρίου. Ακολουθώντας τους Αγίους Αποστόλους βοηθούσε αυτούς στο κήρυγμα του Χριστού, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους και υποτασσόμενος ως μαθητής του Χριστού, που έλεγε ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος σε όλους, ας είναι υπηρέτης όλων και διάκονος αυτών.

Στην συνέχεια χειροτονήθηκε από αυτούς Επίσκοπος της πόλεως των Νέων Πατρών και οδήγησε στην αλήθεια του Ευαγγελίου πολλούς Εθνικούς. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι τον φθόνησαν, συναθροίστηκαν εναντίων του μαζί με τους ειδωλολάτρες, τον συνέλαβαν και τον βασάνισαν ανηλεώς. Του συνέτριψαν το στόμα με πέτρες και του κτύπησαν την κεφαλή πάνω σε ξύλα.

Στην συνέχεια οι παράνομοι, ως άγριοι και αιμοβόροι κυνηγοί, τον κατάσφαξαν με μαχαίρι. Έτσι παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στον Κύριο, για την αγάπη του Οποίου υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

Απολυτίκιον

Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός

Ἐξάριθμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ὑμνείσθω ἱερῶς, μελωδίαις ᾀσμάτων, Ἐρμᾶς καὶ Ἀσύγκριτος, Ἠρωδίων καὶ Ἄγαβος, σὺν τῷ Φλέγωντι, καὶ τῷ θεόφρονι Ρούφω, τὴν Τριάδα γάρ, διηνεκῶς δυσωπούσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω»...

Βρισκόμαστε στο μέσον της Μεγάλης εβδομάδας, τη Μεγάλη Τετάρτη,...

Άγιο Φως 2026: Πώς θα φτάσει στην...

Τη διασφάλιση της μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα...

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος
Τι να προσέξουν οι καταναλωτές για το Πάσχα – Πλήρης οδηγός από τον ΕΦΕΤ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΕΦΕΤ απευθύνει συστάσεις προς τους καταναλωτές ενόψει Πάσχα,...

Εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν: Πώς φτάσαμε στην κατάπαυση πυρός – Οι ελπίδες και τα αγκάθια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός...

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Βρισκόμαστε στο μέσον της Μεγάλης εβδομάδας, τη Μεγάλη Τετάρτη,...

Πάσχα 2026: Last minute «ανάσα» για τουρισμό – Αγωνία για πληρότητες, ακρίβεια, πόλεμο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρά τις πιέσεις, η αυξημένη κινητικότητα των τελευταίων ημερών...

