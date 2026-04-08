Βαρύ πένθος στην Κρήτη: Εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Τουρλίτης – Υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία των Χανίων και ιδιαίτερα η ενορία Στερνών, μετά την είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Τουρλίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο εκλιπών νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα στις 21 Μαρτίου, στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Στερνών, στη 1 το μεσημέρι, ενώ η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8 το πρωί. Σε ανακοίνωσή του, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας κάνει λόγο για έναν ιερέα που σημάδεψε την πνευματική ζωή της περιοχής, υπηρετώντας επί σειρά ετών με αφοσίωση και συνέπεια. Όπως τονίζεται, ο π. Ιωάννης ξεχώρισε για την ταπεινότητα, την αγάπη και τη διαρκή παρουσία του δίπλα στους πιστούς. Η ανακοίνωση της Ενορίας Στέρνων: «Με αισθήματα βαθείας θλίψεως και οδύνης, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Στερνών αναγγέλλει ότι εκοιμήθη σήμερα 08 Απριλίου 2026, σε ηλικία 86 ετών, ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Τουρλίτης, πρώην Εφημέριος της Ενορίας μας. Ο αοίδιμος π. Ιωάννης, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έδωσε πολυήμερη μάχη στην Εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», την οποία όμως τελικώς δεν κατώρθωσε να κερδίσει, παραδίδοντας την ψυχή του εις χείρας Θεού. Υπήρξε ένας εκ των μακροβιοτέρων ιερέων της Ενορίας μας, συνδέοντας επί μακρόν το όνομά του με την πνευματική ζωή του τόπου μας, τον οποίον διακόνησε επί σειράς ετών. Με πίστη, αφοσίωση, ταπείνωση και πατρική αγάπη υπηρέτησε το ιερό θυσιαστήριο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική μας κοινωνία, μέσα από την έντονη ποιμαντική του δράση και το πολυσχιδές εκκλησιαστικό του έργο. Η προς Κύριον εκδημία του αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Ενορία μας και για όλους όσοι τον εγνώρισαν, τον αγάπησαν και ωφελήθηκαν από την ευλογημένη διακονία του. Η Ενορία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Στερνών πενθεί για την κοίμησή του, προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής αυτού και εκφράζει προς τους οικείους του τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια. Αιωνία αυτού η μνήμη».