Μεγάλη Πέμπτη στην Κρήτη: Τοπικές βροχές και άνεμοι έως 7 μποφόρ – Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με ήπια αλλά ελαφρώς άστατα χαρακτηριστικά θα κυλήσει ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου στην Κρήτη, όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα του νησιού ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά έως και τους 21 βαθμούς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το σκηνικό των επόμενων ημερών παραμένει γενικά ήπιο, με μια πρόσκαιρη μεταβολή να αναμένεται το Μεγάλο Σάββατο, όταν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 17 έως 19 βαθμούς, ενώ η ψύχρα θα γίνεται πιο αισθητή κυρίως τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, η αλλαγή αυτή θα είναι σύντομη και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική εικόνα των εορτών.

Κατά τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ και την ώρα της Ανάστασης, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, αν και η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές. Οι συνθήκες ευνοούν την περιφορά του Επιταφίου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Από την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, αναμένεται σαφής βελτίωση, με κυρίαρχη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως και τους 24-25 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες.

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται...

0
Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από...

Βαρύ πένθος στην Κρήτη: Εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος...

0
Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία των Χανίων και...

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται...

0
Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από...

Βαρύ πένθος στην Κρήτη: Εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος...

0
Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία των Χανίων και...
Προηγούμενο άρθρο
Βαρύ πένθος στην Κρήτη: Εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Τουρλίτης – Υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο
Επόμενο άρθρο
Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
ΠΚ team
ΠΚ team
