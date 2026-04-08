ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Βιβλιοπωλείο είχε στα ράφια του… 23.240 κροτίδες – Συνελήφθη ο επιχειρηματίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο Λασίθι.

Εκτός από βιβλία και χαρτικά ένας 43χρονος επιχειρηματίας πωλούσε και… κροτίδες με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν και να βάζουν τέλος στη δράση του.

Σύμφωνα με πηγές του patris.gr, όλα συνέβησαν όταν έφτασαν πληροφορίες στο ΤΑΕ Λασιθίου πως ο 43χρονος είχε στο βιβλιοχαρτοπωλείο του και κροτίδες.

Άμεσα στήθηκε μία μεγάλη επιχείρηση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε έρευνα στην επιχείρηση που βρίσκεται σε περιοχή της Σητείας.

Εκεί βρήκαν και κατασχέθηκαν 23.240 κροτίδες με αποτέλεσμα ο 43χρονος να συλληφθεί και να οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

