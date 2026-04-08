Συναντήσεις του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος με ιδιαίτερη χαρά, τις τελευταίες ημέρες, δέχθηκε στο γραφείο του τον Ενδοξώτατο Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Κωστάκη, Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», συνοδευόμενο από τους Διοικητές των 547 και 548 Α/Μ Ταγμάτων Πεζικού Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχες κ. Γεώργιο Σφηναρόλη και κ. Εμμανουήλ Μουρτζάκη, Ανώτατο Διοικητή Φρουράς Ρεθύμνου, αντιστοίχως, με τους οποίους αντάλλαξαν ευχές ενόψει των Εορτών του Πάσχα.

Ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε επίσης μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Ηπειρωτών Ρεθύμνου «Το Γιοφύρι», τους οποίους συνεχάρη για την ίδρυση του Συλλόγου τους και τους διαβεβαίωσε για τη στήριξη της Τοπικής μας Εκκλησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Σωματείου-Χορωδία και Ορχήστρα «Παύλος Βλαστός»,

τους οποίους επίσης συνεχάρη για τη σύσταση του Σωματείου και τους ευχήθηκε υγεία και δυνάμεις για να προσφέρουν στον τόπο μας, μνημονεύοντας και την εφετινή επετειακή χρονιά των 100 χρόνων από την κοίμηση του Παύλου Βλαστού, καθώς και τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Νικόλαο Καστρινάκη,

με τον οποίο αντάλλαξαν ευχές για τις Εορτές του Πάσχα και συζήτησαν για τη συμμετοχή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στους επετειακούς εορτασμούς για τα 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος συναντήθηκε με επιτελείς της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.), με τους οποίους συζήτησε διάφορα θέματα συνεργασίας, ενώ επισκέφθηκε το παζάρι του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», το οποίο, λόγω καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Συλλόγου στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ».

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Δήμος Πλατανιά:Στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών από το...

«Στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του...

Σύμπραξη μεταξύ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και...

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας...

Δήμος Πλατανιά:Στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών από το...

0
«Στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του...

Σύμπραξη μεταξύ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και...

0
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας...
Team Πολ. Κρήτης
