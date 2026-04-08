Δήμος Πλατανιά:Στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

«Στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά»

Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και ενόψει των Άγιων Ημερών του Πάσχα, προχώρησε στην ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, προσφέροντας τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και πασχαλινά αρτοσκευάσματα.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης: «…Η κοινωνική πολιτική και η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Ιδιαίτερα τις Άγιες αυτές ημέρες, οφείλουμε να ενισχύουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη και να στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη…».

Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη δήλωσε: «…Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και προσφοράς, ο Δήμος συνεχίζει να στέκεται έμπρακτα δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία..».

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά το αρτοποιείο «Βεριβάκης» στις Βουκολιές, για την ευγενική χορηγία πασχαλινών τσουρεκιών για όλες τις οικογένειες, καθώς και τα αρτοποιεία «Γλυμιδάκης», «Κοντεκάς», «Σεληνιωτάκης» στο Γεράνι και «Φούρνος Ταυρωνίτη», τα οποία επίσης προσέφεραν πασχαλινά αρτοσκευάσματα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αναδεικνύοντας την κοινωνική ευαισθησία και το πνεύμα αλληλεγγύης της τοπικής μας κοινωνίας.