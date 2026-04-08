Σύμπραξη μεταξύ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) για την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός δυναμικού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης σε γνωστικά αντικείμενα όπως η οικονομία, η λογιστική, η ελεγκτική, η χρηματοοικονομική και η διοίκηση, με στόχο την ενίσχυση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής εξέλιξης των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δράσεων, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία τους. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών διδασκαλίας, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (https://kedivim.hmu.gr) του Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται όχι μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομίας, ενισχύει μέσα από τη συνεργασία αυτή τον ρόλο του στην επιστημονική υποστήριξη και την επαγγελματική κατάρτιση των μελών του, προωθώντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την διασύνδεση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (https://hmu.gr) με τον επαγγελματικό και παραγωγικό ιστό της Ανατολικής Κρήτης, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της διάχυσης σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και πρακτικών δεξιοτήτων.