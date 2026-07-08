«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο – Προπώληση εισιτηρίων

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στο ανοιχτό θέατρο της «πλαζ του ΕΟΤ» παρουσιάζεται η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ.

Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, συνέθεσε ο Γιώργος Ανδρέου.

Πρωταγωνιστούν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στον ρόλο της Παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ώρα έναρξης : 21:30

Προπώληση εισιτηρίων : Θερινό κινηματοθέατρο «Χριστίνα» – Ώρες : 17:00 – 20:00 & 21:30 – 22:00.

Τιμή προπώλησης : 15 ευρώ – Τιμή Ταμείου 18 ευρώ

Τιμή εισιτηρίου για Φοιτητές, ΑμεΑ, Τρίτεκνες – Πολύτεκνες Οικογένειες : 15 ευρώ με την επίδειξη ταυτότητας : φοιτητικής -αναπηρικής – τριτέκνου – πολυτέκνου.

Σας ενημερώνουμε ότι η αγορά εισιτηρίων στο κινηματοθέατρο «Χριστίνα» πραγματοποιείται μόνο με μετρητά.

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – ΔΑΕΑΝ