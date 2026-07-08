ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο – Προπώληση εισιτηρίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στο ανοιχτό θέατρο της «πλαζ του ΕΟΤ» παρουσιάζεται η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ.
Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, συνέθεσε ο Γιώργος Ανδρέου.
Πρωταγωνιστούν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στον ρόλο της Παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης.
Ώρα έναρξης : 21:30
Προπώληση εισιτηρίων : Θερινό κινηματοθέατρο «Χριστίνα» – Ώρες : 17:00 – 20:00 & 21:30 – 22:00.
Τιμή προπώλησης : 15 ευρώ – Τιμή Ταμείου 18 ευρώ
Τιμή εισιτηρίου για Φοιτητές, ΑμεΑ, Τρίτεκνες – Πολύτεκνες Οικογένειες : 15 ευρώ με την επίδειξη ταυτότητας : φοιτητικής -αναπηρικής – τριτέκνου – πολυτέκνου.
Σας ενημερώνουμε ότι η αγορά εισιτηρίων στο κινηματοθέατρο «Χριστίνα» πραγματοποιείται μόνο με μετρητά.
Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – ΔΑΕΑΝ

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Team Πολ. Κρήτης
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