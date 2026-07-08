Ημέρες Παιδικού Θεάτρου από την Περιφέρεια Κρήτης: 28 δωρεάν παραστάσεις σε 24 πόλεις και χωριά της Κρήτης

Με επίκεντρο το παιδί, την οικογένεια και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει τις «Ημέρες Παιδικού Θεάτρου 2026», έναν θεσμό πολιτισμού που θα ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του νησιού από τις 10 Ιουλίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας 28 δωρεάν θεατρικές παραστάσεις σε 24 πόλεις και χωριά της Κρήτης.

Για περισσότερους από δύο μήνες, καταξιωμένα θεατρικά σχήματα, ομάδες κουκλοθεάτρου, μουσικοθεατρικές παραγωγές και καλλιτέχνες της Κρήτης θα συναντήσουν μικρούς και μεγάλους θεατές, μετατρέποντας πλατείες, σχολεία,

δημοτικά θέατρα και υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους σε ζωντανές σκηνές δημιουργίας, παιχνιδιού και φαντασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 διαφορετικές παιδικές θεατρικές παραγωγές, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τους Δήμους, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τις τοπικές κοινότητες.

Οι παραστάσεις πραγματεύονται με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά και την κοινωνία, όπως η διαφορετικότητα, ο σχολικός εκφοβισμός, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η προστασία του περιβάλλοντος, η αξία της αλήθειας, η υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική μάθηση και η δύναμη της φιλίας.

Μέσα από το θέατρο, τη μουσική, το κουκλοθέατρο, το παιχνίδι και τη διαδραστική συμμετοχή, οι μικροί θεατές καλούνται να γίνουν οι ίδιοι μέρος της ιστορίας και να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού.

Οι «Ημέρες Παιδικού Θεάτρου» αποτελούν μία ακόμη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης για την αποκέντρωση του πολιτισμού και τη στήριξη της ποιοτικής παιδικής δημιουργίας, με στόχο κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του, να έχει τη δυνατότητα να απολαύσει υψηλού επιπέδου θεατρικές παραγωγές χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί μικρούς και μεγάλους να αγκαλιάσουν τη διοργάνωση και να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι που θα γεμίσει το καλοκαίρι με φαντασία, γέλιο, γνώση και δημιουργία.

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.