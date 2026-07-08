Διεθνής θρίαμβος για το THE DOLLI της GRECOTEL: No. 1 City Hotel στην Αθήνα, No. 5 στην Ευρώπη και στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου στα Travel + Leisure World’s Best Awards 2026

Η GRECOTEL προσθέτει μία ακόμη σπουδαία διεθνή διάκριση στο δυναμικό της, με το THE DOLLI at Acropolis να αναδεικνύεται No. 1 City Hotel in Athens στα Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της διεθνούς ταξιδιωτικής σκηνής.

Το THE DOLLI, το εμβληματικό hôtel-maison του Ομίλου Grecotel στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με θέα στον Παρθενώνα, κατέκτησε την κορυφή στην Αθήνα με βαθμολογία 98.00/100.00, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε No. 5 City Hotel in Europe και συμπεριλήφθηκε στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός ελληνικού brand φιλοξενίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η βράβευση αυτή τιμά, πάνω απ’ όλα, την εμπειρία που συναντούν οι επισκέπτες στο THE DOLLI. Όπως κάθε σπίτι έχει τον δικό του χαρακτήρα και τους δικούς του ανθρώπους, έτσι και το THE DOLLI ορίζεται όχι μόνο από την αρχιτεκτονική του αξία και την αισθητική του, αλλά και από τους ανθρώπους που το ζωντανεύουν καθημερινά.

Το λαμπρό διατηρητέο Μέγαρο Καλλιμασιώτη του 1925, έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή που έχει σχεδιάσει και το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, απέκτησε μια νέα ζωή με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα και την ποιότητα, τις προδιαγραφές και την ατμόσφαιρα των κορυφαίων ξενοδοχείων στον κόσμο. Το ιστορικό μέγαρο άνοιξε ξανά τις πόρτες του τον Ιανουάριο του 2023, έπειτα από επταετή αποκατάσταση και εσωτερική διαμόρφωση, ένα έργο που οραματίστηκε και υλοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου GRECOTEL, Μαρί Δασκαλαντωνάκη.

Σήμερα, η αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια του Κριεζή αναδεικνύεται μέσα από 46 δωμάτια, σουίτες, apartments και pieds-à-terre, το καθένα με τη δική του ταυτότητα, καθώς και μέσα από το DOLLI·S rooftop restaurant και την εμβληματική infinity pool, που δημιουργεί την αίσθηση ότι κανείς κολυμπά κάτω από τον ίδιο τον Παρθενώνα.

«Η ανάδειξη του THE DOLLI ως No. 1 City Hotel in Athens από τους αναγνώστες του Travel + Leisure είναι μια εξαιρετικά συγκινητική τιμή, ακριβώς επειδή προέρχεται από τους επισκέπτες μας», δήλωσε η κα Δασκαλαντωνάκη.

«Από την πρώτη στιγμή, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα Hotel to Live — έναν τόπο με ψυχή, χαρακτήρα και αυθεντική αίσθηση φιλοξενίας, που να συνδέει τον επισκέπτη με την Αθήνα με τρόπο ουσιαστικό και προσωπικό. Αυτή η διάκριση έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς, γιατί δείχνει ότι οι επισκέπτες αναγνωρίζουν την αγάπη, τη φροντίδα και την προσοχή που έχουμε αφιερώσει σε κάθε λεπτομέρεια του THE DOLLI. Γι’ αυτό είμαστε βαθιά ευγνώμονες».

Η νέα αυτή αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών βραβεύσεων για το THE DOLLI, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία διεθνώς.

Μεταξύ αυτών, το Prix Versailles για την Αρχιτεκτονική και το Design, στην κατηγορία The Most Beautiful Hotels in the World, ως το πρώτο και μοναδικό κτίριο στην Ελλάδα που έχει λάβει αυτή τη διάκριση, η υποψηφιότητά του στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026, η ένταξή του στη λίστα Tatler 101 Best Hotels in the World 2025,

τα Two MICHELIN Keys στον πρώτο οδηγό MICHELIN Key for Hotels 2025, καθώς και η ανάδειξή του σε finalist για το Virtuoso Best Brand Award. Παράλληλα, ήδη από τους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας του, το THE DOLLI είχε αναδειχθεί #1 Best Hotel in Greece από το Condé Nast Traveller, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τη δυναμική του στη διεθνή σκηνή της υψηλής φιλοξενίας.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Κρήτη, τη γενέτειρα και έδρα του Ομίλου Grecotel, από όπου ξεκίνησε η πορεία μιας ελληνικής οικογένειας φιλοξενίας που σήμερα εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς. Στο νησί, η GRECOTEL διατηρεί μία από τις ισχυρότερες παρουσίες της, με 10 resorts και την Agreco Farm, αναδεικνύοντας την κρητική φιλοξενία,

τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη σύνδεση με τον τόπο. Ανάμεσα στα ξενοδοχεία του Ομίλου στην Κρήτη ξεχωρίζει το Creta Palace στο Ρέθυμνο, ένα από τα πιο ιστορικά και αναγνωρίσιμα resorts του νησιού, πρόσφατα βραβευμένο από το Condé Nast Traveller και πλήρως ανανεωμένο μέσα από μία μεγάλη ανακαίνιση που σηματοδοτεί τη νέα του εποχή.

Η GRECOTEL παραμένει μια ανεξάρτητη, οικογενειακή επιχείρηση που υποδέχεται πλέον την τρίτη της γενιά, συνεχίζοντας να εξελίσσεται και να ενισχύει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή τουρισμό. Με οδηγό το motto Hotels and Resorts to Live,

ο Όμιλος δημιουργεί εμβληματικά ξενοδοχεία, καινοτόμα προϊόντα και αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, που αναδεικνύουν την Ελλάδα σε κάθε τους έκφανση. Κρατώντας την πυξίδα σταθερά μπροστά, η GRECOTEL προχωρά δυναμικά στη νέα εποχή, επενδύοντας στην ποιότητα, την υψηλή αισθητική, την καινοτομία και, πάνω απ’ όλα, στον άνθρωπο.