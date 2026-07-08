Κρητική πρεμιέρα για τον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» του Μποστ – Στα Χανιά η έναρξη της μεγάλης περιοδείας του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

Με τη συμμετοχή του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, της Προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης Σοφίας Μαλανδράκη, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης Νικορέστη Χανιωτάκη και των πρωταγωνιστών

της παράστασης πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για τη νέα παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ, η οποία κάνει την πρεμιέρα της στην Κρήτη με δύο παραστάσεις στα Χανιά, στις 8 και 9 Ιουλίου, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Η νέα παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, σε συνεργασία με τη GR Entertainment World LTD, σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης πανελλαδικής περιοδείας και αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό δείγμα της δημιουργικής πορείας και της εξωστρέφειας του Θεάτρου.

Πρόκειται για μια ανατρεπτική προσέγγιση του εμβληματικού έργου του Μποστ, που μέσα από τον καυστικό λόγο, τον σουρεαλισμό και το ιδιαίτερο χιούμορ του δημιουργού σατιρίζει διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, η οποία εκτελείται ζωντανά επί σκηνής από τους ίδιους τους ηθοποιούς, συνέθεσε ο Γιώργος Ανδρέου.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης χαρακτήρισε τη νέα παραγωγή ως μία ακόμη σημαντική καλλιτεχνική στιγμή για το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, επισημαίνοντας ότι το Θέατρο αποδεικνύει έμπρακτα πως δεν περιορίζεται στη φιλοξενία σημαντικών παραστάσεων, αλλά παράγει πλέον υψηλού επιπέδου πολιτιστικό έργο με πανελλαδική εμβέλεια.

«Σήμερα και αύριο, στα Χανιά, παρουσιάζεται η κρητική πρεμιέρα μιας εξαιρετικής παραγωγής, με σπουδαίους συντελεστές, που προσφέρει στο κοινό θέατρο υψηλού επιπέδου. Μέσα από τη διαρκή συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, των Δήμων και της Περιφέρειας Κρήτης,

αποδεικνύουμε ότι η Κρήτη μπορεί να παράγει σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, ενισχύοντας το πολιτιστικό της αποτύπωμα και προσφέροντας ποιοτικές εμπειρίες τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού. Καλούμε τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτή τη σημαντική παραγωγή και να στηρίξει μια ακόμη προσπάθεια που αναδεικνύει τον πολιτισμό της Κρήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Σοφία Μαλανδράκη, σημείωσε ότι η παράσταση ξεκινά την πορεία της από τα Χανιά, όπου πραγματοποιείται η κρητική πρεμιέρα, πριν ακολουθήσει περιοδεία σε ολόκληρο το νησί και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Όπως τόνισε, η εξωστρέφεια που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας με τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα στο μοναδικό περιφερειακό ΔΗΠΕΘΕ της χώρας να παρουσιάζει παραγωγές υψηλού επιπέδου σε πανελλαδικό κοινό.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της παράστασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια παραγωγή που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, συνδυάζοντας το γέλιο, τη συγκίνηση και τη δύναμη του θεάτρου. Ευχαρίστησε τους συντελεστές για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η παράσταση θα αγκαλιαστεί από το κοινό σε κάθε σταθμό της περιοδείας.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης οι πρωταγωνιστές της παράστασης, Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος και Γιάννης Ζουγανέλης, οι οποίοι μίλησαν για τη μοναδική εμπειρία της συνεργασίας τους στο έργο του Μποστ και κάλεσαν το κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, ζωντανή μουσική και ανατρεπτικές ερμηνείες