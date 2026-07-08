ΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήριο Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας Γιάννη Περράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε συλλυπητήριο μήνυμα του για το θλιβερό άγγελμα της απώλειας του πρώην Δημάρχου Σούδας Γιάννη Περράκη, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργης Χ. Μαρινάκης τονίζει τα εξής:
«Η είδηση της εκδημίας του πρώην Δημάρχου Σούδας, μού προκάλεσε βαθιά θλίψη.

Με τον Γιάννη Περράκη μας συνέδεαν μακρόχρονοι δεσμοί φιλίας και καλής συνεργασίας.

Ως θεσμικός παράγων διακρινόταν για την αφοσίωσή του στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εργατικότητα, την ακεραιότητα του, τον ζήλο και την επιθυμία του να προσφέρει στην κοινωνία και τον Δήμο που τον εμπιστεύτηκε, στον οποίο άφησε έντονο το θετικό αποτύπωμα του.

Ως άνθρωπος, τιμούσε τις φιλίες του με σεβασμό, δοτικότητα και προθυμία να μοιραστεί τις εμπειρίες και τη γνώση του, να βοηθήσει και να διευκολύνει όποιον προσέτρεχε σε εκείνον.

Λυπάμαι που η απουσία μου στη Ζάκυνθο λόγω συμμετοχής μου στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν μού επιτρέπει να παραστώ στην εξόδιο ακολουθία και να τον αποχαιρετήσω.
Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και στους οικείους του και είμαι βέβαιος ότι η μνήμη του θα παραμείνει άσβεστη μέσα από το σημαντικό έργο του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του τόπου μας».

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