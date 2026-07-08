ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

700.000 ευρώ στο Δήμο Ηρακλείου για την επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Κονδύλιο ύψους 700.000 ευρώ, για τη βελτίωση των σχολικών του υποδομών, εγκρίθηκε για το Δήμο Ηρακλείου, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου. Το ποσό αυτό, το οποίο προέρχεται από τους «Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων», θα διατεθεί για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στα σχολικά κτίρια.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη ο Δήμος Ηρακλείου θα ενισχύσει το ποσό αυτό με 500.000 ευρώ από άλλα κονδύλια ώστε να φτάσει συνολικά το 1.200.000 ευρώ, καθώς προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής παραμένει η διασφάλιση ενός απόλυτα ασφαλούς και σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

O Αντιδήμαρχος Παιδείας με αφορμή την χρηματοδότηση δήλωσε σχετικά: «Η ελαφριά συντήρηση 210 σχολικών μονάδων απαιτεί τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ κάθε χρόνο και όχι 700.000 που προβλέπει η κατανομή. Άποψή μας είναι πως τα παραπάνω ποσά θα πρέπει να αναθεωρηθούν γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν τις πραγματικές αλλαγές στην αύξηση του κόστους υλικών και εργασίας των τελευταίων χρόνων.

Για φέτος θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το παραπάνω ποσό με επιπλέον 500.000 ευρώ από άλλα κονδύλια ώστε να ανταπεξέλθουμε κατά το δυνατόν σε στοιχειώδη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Επιπλέον προτείνουμε αύξηση των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συντήρησης Μαριέττα Γιαννάκου το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον σε 20 σχολικές μονάδες κατ΄έτος».

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2026, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε την σύμβαση του έργου αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, για το οποίο η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1.500.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

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Team Πολ. Κρήτης
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