Ρέθυμνο:Το Wines@Fortezza 2026 πλημμύρισε με κόσμο και άρωμα κρητικού κρασιού

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση εκατοντάδων επισκεπτών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, στον μοναδικό χώρο του Ενετικού Φρουρίου της Φορτέτζας, η έκθεση κρητικού κρασιού Wines@Fortezza 2026, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ρεθύμνης (Τμήμα Τουρισμού), το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete) και η Περιφέρεια Κρήτης.

Η Φορτέτζα πλημμύρισε από φίλους του κρητικού κρασιού, κατοίκους και επισκέπτες του Ρεθύμνου, καθώς και επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο, την ποιότητα και τη δυναμική του σύγχρονου κρητικού αμπελώνα.

Η εκδήλωση λειτούργησε ως μια ζωντανή γέφυρα επικοινωνίας, φέρνοντας κοντά τους μόνιμους κατοίκους του Ρεθύμνου με τους ξένους επισκέπτες της πόλης. Μέσα από τη συλλογική γευστική εμπειρία και το κοινό ενδιαφέρον για την οινική παράδοση, δημιουργήθηκε μια ζεστή ατμόσφαιρα φιλοξενίας. Έτσι, οι ταξιδιώτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική τοπική κουλτούρα, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως ενεργό κομμάτι της ίδιας της κοινότητας.

Σε δήλωσή του, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Κωνσταντίνος Γασπαράκης, επεσήμανε:

«Το Wines@Fortezza δεν είναι απλώς μια δοκιμή κρασιού, αλλά μια αυθεντική εμπειρία που αναδεικνύει την ταυτότητα του τόπου μας. Καταφέραμε να μετατρέψουμε το ιστορικό μας κάστρο σε ένα σημείο συνάντησης, όπου η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες έγιναν μια παρέα, μοιράστηκαν ιστορίες και γεύτηκαν τον πλούτο του κρητικού αμπελώνα. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε έναν βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος συνδέει άρρηκτα την παραγωγή με την παροχή μοναδικών εμπειριών φιλοξενίας.»

Στην έκθεση συμμετείχαν δεκαεννέα οινοποιεία – μέλη του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, παρουσιάζοντας περισσότερες από 150 ετικέτες επώνυμου εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού. Οι επισκέπτες δοκίμασαν γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Κρήτη, συνομίλησαν με τους ίδιους τους παραγωγούς και γνώρισαν τις ιστορίες και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κάθε ετικέτα.

Η εξαιρετική συμμετοχή του κοινού και το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης επιβεβαιώνουν ότι το Wines@Fortezza έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς προβολής του κρητικού αμπελώνα και της γαστρονομικής-οινικής ταυτότητας του νησιού, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού και στην ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας στο Ρέθυμνο.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μία ακόμη σημαντική δράση του Δήμου Ρεθύμνης για την ανάδειξη της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, ενώ εντάσσεται και στο πλαίσιο των δράσεων που συνοδεύουν τη διάκριση της Περιφέρειας Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026.

Ο Δήμος Ρεθύμνης ευχαριστεί θερμά το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete), την Περιφέρεια Κρήτης, τα συμμετέχοντα οινοποιεία, τους τοπικούς παραγωγούς, όλους τους συνεργάτες και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση, καθώς και όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τη μεγάλη γιορτή του κρητικού κρασιού.

Το Wines@Fortezza ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο καλοκαίρι, συνεχίζοντας να προβάλλει το Ρέθυμνο ως έναν προορισμό που επενδύει στην ποιότητα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες.