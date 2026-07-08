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Δήμος Μυλοποτάμου:Ανάδειξη νέου Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η ειδική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Δήμου.

Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.

Κατά τη διαδικασία, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ο κ. Γεώργιος Κιαγιάς, Αντιπρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, ενώ νέος Γραμματέας αναδείχθηκε ο κ. Μιχαήλ Ζερβός.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε και η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιο Κλάδο, και με τα εκλεγμένα μέλη, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό

πλαίσιο. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ως τακτικά μέλη εξελέγησαν ο κ. Ιωσήφ Βουκάλης, η κα. Άννα Ρασούλη, ο κ. Αστρινός Νύκταρης και ο κ. Μηνάς Ρουμπάκης, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν ο κ. Ζαχαρίας Λαδιανός, ο κ. Εμμανουήλ Καλυβιανάκης, ο κ. Μιχαήλ Σωπασής και ο κ. Ελευθέριος Βαρδιάμπασης.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν ο κ. Δημήτριος Κλάδος και ο κ. Τίτος Χνάρης, ενώ αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν ο κ. Γεώργιος Μαρής και ο κ. Μιχαήλ Κυριμάκης.

Η ανάδειξη του Προεδρείου και η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής αποτελούν κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει ο βασικός χώρος δημοκρατικού διαλόγου, λογοδοσίας και λήψης αποφάσεων, ενώ η Δημοτική Επιτροπή έχει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση σημαντικών διοικητικών, οικονομικών και αναπτυξιακών ζητημάτων.

Ευχόμαστε στο νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής καλή, δημιουργική και παραγωγική θητεία, με ευθύνη, συνέπεια και γνώμονα το συμφέρον του Μυλοποτάμου

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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