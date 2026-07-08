Δήμος Ρεθύμνης:Τα βραβεία και τα μηνύματα του διαγωνισμού «Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της πόλης και των οικισμών»

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και ξεχωριστά μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης διεξήχθη χθες στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού «Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της πόλης και των οικισμών».

Ο πολύ επιτυχημένος διαγωνισμός διοργανώθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά από το Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, με την υποστήριξη του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργη Παπαδόσηφου και εντάχθηκε στο πλαίσιο της 12ης Γιορτής Κρητικής Διατροφής η αυλαία της οποίας έπεσε χθες.

Η ανταπόκριση της ρεθεμνιώτικης κοινωνίας στην πρόσκληση υπήρξε μεγάλη και η αύξηση των συμμετοχών επιβεβαιώνει ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και επιλέγουν να μοιραστούν τις όμορφες πράσινες γωνιές που δημιούργησαν με φροντίδα και αγάπη.

Στο καλωσόρισμα του ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργης Παπαδόσηφος τόνισε τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση απονομής των βραβείων του διαγωνισμού «Πρασινίζουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της πόλης και των οικισμών».

Η αποψινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης και με προσωπική εργασία, φαντασία και αγάπη για το πράσινο, δώσατε ζωή σε κήπους, αυλές, μπαλκόνια και ταράτσες, δημιουργώντας μικρές οάσεις που ομορφαίνουν την πόλη και τους οικισμούς μας.

Μέσα από τη δράση αυτή αναδεικνύουμε και επιβραβεύουμε τις πρωτοβουλίες πολιτών, σχολείων και εθελοντών που συμβάλλουν στον καλλωπισμό ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να ενισχύσουν το αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες που άνοιξαν τις πόρτες των προσωπικών τους χώρων, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τις όμορφες πράσινες γωνιές που δημιούργησαν με τόση φροντίδα και μεράκι. Κάθε συμμετοχή είχε τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα και ανέδειξε τη δημιουργικότητα, την αισθητική και την αγάπη των δημιουργών της για το περιβάλλον.

Η συμμετοχή σας αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα για όλους μας.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ανταπόκρισή σας και εύχομαι ο διαγωνισμός αυτός να συνεχίσει να εμπνέει ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας να συμμετέχουν τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας».

Τα βραβεία και οι διακρίσεις του διαγωνισμού

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε μία από τις δύο κατηγορίες του διαγωνισμού:

• Κήποι – Αυλές

• Μπαλκόνια – Ταράτσες

Απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις και συμβολικά δώρα στις τρεις επικρατέστερες συμμετοχές κάθε κατηγορίας. Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν τιμητικό έπαινο και ένα αναμνηστικό καλλωπιστικό φυτό, ως ελάχιστη αναγνώριση της συμβολής τους στην ενίσχυση του πρασίνου και στον ευπρεπισμό του Δήμου μας.

Ιδιαίτερη τιμή αποδόθηκε επίσης σε σχολεία και σε Ιερές Μονές, που μέσα από τις πρωτοβουλίες τους, προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μας υπενθυμίζουν ότι η φροντίδα του περιβάλλοντος επεκτείνεται στους χώρους όπου εργαζόμαστε, δημιουργούμε, συνεργαζόμαστε και συνυπάρχουμε.

Α. Ειδικές διακρίσεις εθελοντών πρασίνου

• Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας Ρωμαίας

• 1o Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο / Διευθύντρια Γεωργία Μπατσολάκη

• 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

• «Το Δέντρο», Οικολογικός Παιδικός Σταθμός / Διευθύντρια Μικαέλα Γκούνα

Β. Βραβεύσεις – Κατηγορία «Κήποι – Αυλές»

• Κυριακή Μεραχτσάκη

• Ελένη Σταυρουλάκη

• Νικόλαος Ψαρός

Γ. Βραβεύσεις – Κατηγορία «Μπαλκόνια – Ταράτσες»

• Μαρία Μαραγκουδάκη

• Γρηγόρης Καρούζος

• Θάνος Σπυρόπουλος

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Δ. Απονομή τιμητικών επαίνων σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού

Κήποι – Αυλές

• Μαρία Αγγελιδάκη

• Νεκταρία Καλλέργη

• Σταυρούλα Πετράκη

• Χαρά Κοζορώνη

• Ειρήνη Λυκούρη

• Νικόλαος Μαγιατζής / Ταβέρνα «Καλαμιές»

• Μαρία Χριστοφοράκη

• Χριστιάνα Χαραλάμπους

• Ιωάννης Αγγελογιαννάκης

• Μαγδαληνή Αγγελή

• Ζαχαρένια Πίτερη

• Άννα Πίτερη

Μπαλκόνια- Ταράτσες

• Gerald Kopecky

• Μαρία Καρινιωτάκη

• Ελένη Ξενικάκη

• Πέτρος Βαμβακάς