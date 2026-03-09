Επαναλειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες το Δημοτικό Κολυμβητήριο παραδίδεται εκ νέου προς χρήση.

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα λειτουργεί κανονικά για το κοινό από σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 σύμφωνα με το ισχύον ωράριο (10:30 – 14:30).