ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Επαναλειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες το Δημοτικό Κολυμβητήριο παραδίδεται εκ νέου προς χρήση.
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα λειτουργεί κανονικά για το κοινό από σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 σύμφωνα με το ισχύον ωράριο (10:30 – 14:30).

placeholder text
placeholder text

Ανοιχτό κάλεσμα για τη συλλογή υλικού προφορικής ιστορίας του ΜΥΗΣ Αγυιά, με τίτλο «Φώτισε την ιστορία του ΜΥΗΣ Αγυιά»
Δέσμευση Σταύρου Αρναουτάκη για χρηματοδότηση εκθεσιακού κέντρου στην Ιεράπετρα Με επιτυχία η ολοκλήρωση της Fresh Expo 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
