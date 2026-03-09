Αναζήτηση
Δέσμευση Σταύρου Αρναουτάκη για χρηματοδότηση εκθεσιακού κέντρου στην Ιεράπετρα Με επιτυχία η ολοκλήρωση της Fresh Expo 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με την παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Ιεράπετρα η πρώτη στοχευμένη αγροτική έκθεση Fresh Expo 2026. Η διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στο κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Φωνιαδάκης», αποτέλεσε έναν κόμβο εξωστρέφειας και συνεργασίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής παραγωγής.

Κατά την τελετή λήξης, ο Σταύρος Αρναουτάκης περιηγήθηκε στα 39 περίπτερα της έκθεσης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, τον Δήμαρχο Ιεράπετρας Μανόλη Φραγκούλη και εκπροσώπους των διοργανωτών. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς, επαγγελματίες και εκθέτες για τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης συνεχάρη θερμά τους διοργανωτές και εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Περιφέρειας, σημειώνοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης θα στηρίξει τη δημιουργία ενός μόνιμου εκθεσιακού χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί τις μελλοντικές διοργανώσεις.

«Είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του εκθεσιακού χώρου, πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης. «Θέλω να διαβεβαιώσω πως, από την πλευρά μας, μόλις η σχετική μελέτη ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη από τον Δήμο Ιεράπετρας, θα προχωρήσουμε άμεσα στη χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου και σημαντικού έργου».
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κλείνοντας, ευχήθηκε η έκθεση να καθιερωθεί ως ένας ισχυρός θεσμός και έδωσε ραντεβού για την επόμενη, ακόμη πιο αναβαθμισμένη διοργάνωση το 2027.

Σημειώνεται πως η Fresh Expo 2026 οργανώθηκε από τον Επαγγελματοβιοτεχνικό Σύλλογο Ιεράπετρας και τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας και της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας.

