Ανοιχτό κάλεσμα για τη συλλογή υλικού προφορικής ιστορίας του ΜΥΗΣ Αγυιά, με τίτλο «Φώτισε την ιστορία του ΜΥΗΣ Αγυιά»

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ) Α.Ε., με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη της συλλογικής μνήμης του ΜΥΗΣ Αγυιά μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Σχεδίου Προφορικής Ιστορίας – Μνήμης, επιχειρεί να συγκεντρώσει και να τεκμηριώσει μαρτυρίες σχετικές με την ιστορία του, την τεχνητή λίμνη Αγυιάς αλλά και της γύρω περιοχής.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

• Διαθέτουν γνώσεις ή εμπειρίες σχετικές με τον ΜΥΗΣ Αγυιά, όπως απόγονοι ατόμων που είχαν άμεση σχέση με το έργο.

• Έχουν εργαστεί στον ΜΥΗΣ Αγυιά έως και το έτος 2008.

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος ή γνωρίζετε κάποιον που μπορεί να ενισχύσει την έρευνά μας, καλέστε στο τηλέφωνο: 2821 607554 (Δευτέρα – Παρασκευή 11:30-13.00) ή στείλτε email στο info@myhs.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Υπεύθυνη δράσης: Παντελάκη Μαριλένα, αρχαιολόγος-μουσειοπαιδαγωγός ΜΥΗΣ Αγυιά.