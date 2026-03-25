Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821: Ακυρώνονται οι παρελάσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας- Κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις, οι οποίες ακυρώνονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και του συνόλου των πολιτών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και καλεί όλους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους.