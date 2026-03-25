Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821: Ακυρώνονται οι παρελάσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας- Κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις, οι οποίες ακυρώνονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και του συνόλου των πολιτών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και καλεί όλους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ακύρωση μαθητικής στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο

0
Όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου,...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ματαίωση Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου...

0
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι η παρέλαση της Εθνικής...

Ακύρωση μαθητικής στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο

0
Όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου,...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ματαίωση Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου...

0
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι η παρέλαση της Εθνικής...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST