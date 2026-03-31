Επίδομα Παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή του Μαΐου

Σε λειτουργία τέθηκε από το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε αλλαγές ενόψει της επόμενης πληρωμής, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου. Η διαδικασία υποβολής θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 8 Μαΐου 2026 στις 18:00, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να εισέρχονται μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση του 2026, σε συνδυασμό με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, στον υπολογισμό θα ενσωματωθούν και τα εισοδήματα του 2025. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών, καθώς για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται η φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια παρουσιών. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, είναι απαραίτητη η αναγραφή συγκεκριμένων στοιχείων για κάθε παιδί, όπως η σχολική μονάδα, η τάξη και ο αριθμός μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και απαιτείται η επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον υποβληθεί οριστικά. Προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.