Επιδόματα: Ποια αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται

Πρόκειται για επιδόματα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των συντάξεων για τη φετινή χρονιά. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2026 έλαβαν αυξήσεις τα βασικά επιδόματα που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ σε μισθωτούς. Πρόκειται για επιδόματα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των συντάξεων για τη φετινή χρονιά. Ειδικότερα, οι αναπροσαρμογές αφορούν το επίδομα ασθένειας, το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, αλλά και το εφάπαξ βοήθημα για τα έξοδα κηδείας, τα οποία ενισχύονται κατά 2,4%. Υπενθυμίζεται ότι οι συντάξεις αυξήθηκαν φέτος κατά 2,4%, επηρεάζοντας περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και η βάση είναι ο μαθηματικός τύπος που συνδέει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Παράλληλα, ξεκίνησε και η μερική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς για το 2026 οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να τη διατηρούν λαμβάνουν το 50% της αύξησης. Eπίδομα ασθενείας Kατά 2,4%, αναπροσαρμόζονται οι παροχές του e-ΕΦΚΑ που εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έτσι, αυξάνεται το ανώτατο ημερήσιο επίδομα ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών. Με τα νέα δεδομένα, το ημερήσιο ποσό ξεκινά από τα 18,61 ευρώ για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης και φθάνει έως τα 34,20 ευρώ μετά την πάροδο του πρώτου δεκαπενθημέρου, που αποτελεί και το ανώτατο όριο επιδότησης. Τα ποσά αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις ασθένειας μισθωτών ασφαλισμένων, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται πιστοποίηση ανικανότητας προς εργασία λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό, καθώς και βεβαίωση αποχής από την εργασία από τον εργοδότη. Προϋπόθεση είναι επίσης η αποχή από την εργασία να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες. Για τις τρεις πρώτες ημέρες της αναρρωτικής άδειας δεν καταβάλλεται επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το μισό ημερομίσθιο ή μισό μισθό, με τις ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται κανονικά. Από την τέταρτη ημέρα και μετά, το επίδομα χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, ενώ ο εργοδότης καλύπτει τη διαφορά μεταξύ ημερομισθίου και επιδόματος, ανάλογα βέβαια με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Για εργαζόμενους με σχέση εργασίας έως ένα έτος, η υποχρέωση αυτή φτάνει έως τις 13 ημέρες, ενώ για όσους έχουν προϋπηρεσία άνω του έτους καλύπτει έως 26 ημέρες ή έναν μήνα. Έξοδα κηδείας Αυξημένο εμφανίζεται και το εφάπαξ βοήθημα για τα έξοδα κηδείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 883,92 ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο οκταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Επίδομα μητρότητας Παράλληλα, μέσα στον μήνα αναμένεται να καταβληθεί και η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ. Η πληρωμή αφορά μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που υπέβαλαν και οριστικοποίησαν πλήρη φάκελο αίτησης στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026. Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές και το ιστορικό ασφάλισης κάθε δικαιούχου.