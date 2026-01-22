Σε άμεσο κίνδυνο η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη – Οι παράγοντες που υποβαθμίζουν την τιμή του

Ετοιμάζει τον φάκελο η Περιφέρεια, για να ζητηθούν αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πολλά και διαφορετικά προβλήματα πλήττουν το «χρυσάφι της Κρήτης», το ελαιόλαδο
Δύσκολες ώρες περνά το «χρυσάφι της Κρήτης», το ελαιόλαδο, αλλά και οι άνθρωποι που το παράγουν. Δεν πρόκειται για μια γενική και αόριστη διαπίστωση, αλλά μια πραγματικότητα που στηρίζεται σε μια σειρά διαδοχικών γεγονότων, αλλά και ενεργειών που έγιναν ή τελικώς δεν έγιναν για τη στήριξη του προϊόντος που πλέον «πλήττεται» από τη λειψυδρία, την κλιματική αλλαγή, τις αγορές του άλλων ελαιοπαραγωγών χωρών, την ελλιπή φροντίδα ή και την αδιαφορία των κρατικών υπηρεσίες.
Τα παραπάνω αποτελούν μόνο κάποια από όσα ακούστηκαν χθες στην Περιφέρεια Κρήτης, στο περιθώριο της ανακοίνωσης του 12ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, που θα γίνει με πολλές ελπίδες για όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές, αλλά και την προσδοκία για ένα σοβαρό ποιοτικό αποτύπωμα, καθώς πλέον το επίπεδο της διοργάνωσης έχει ανέβει αισθητά.
Όπως πάντως επεσήμαναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εκπρόσωποι των φορέων, ο 12ος διαγωνισμός βρίσκει το κρητικό ελαιόλαδο να «βάλλεται» από πολλές πλευρές, καθώς, όπως είναι γνωστό, υπάρχει μεγάλη μείωση στη φετινή παραγωγή, αλλά και αμφισβητούμενη ποιότητα, καθώς τα ελαιόδεντρα επλήγησαν από το χαλάζι, την ανομβρία ενώ δεν ολοκληρώθηκε και η δακοκτονία.
Ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Σταύρος Τζεδάκης, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη, αλλά έκανε λόγο για τις δυσκολίες των παραγωγών που καλλιεργούν σε αντίξοες συνθήκες.
Ενδεικτικά, ανέφερε τη λειψυδρία, την κλιματική αλλαγή, τον άδικο -μερικές φορές- τρόπο που αντιμετωπίζεται η ελιά από τον ΕΛΓΑ, αλλά και την αδικία που υπάρχει στις επιδοτήσεις, αφού, όπως τόνισε, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μια δενδρώδης καλλιέργεια, όπως είναι η ελιά, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται το βαμβάκι ή το καλαμπόκι.
Οι αποζημιώσεις
Ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το θέμα που ανέκυψε, με την απάντηση του Ευρωπαίου επιτρόπου Γεωργίας, Christophe Hansen, ότι υπήρχαν αποζημιώσεις για την κρητική ελιά, αλλά δεν δόθηκαν γιατί δεν ζητήθηκαν, υποστήριξε ότι ο σχετικός φάκελος με τη γενικότερη κατάσταση της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας και θα υποβληθεί το επόμενο διάστημα.
Ο βασικός ισχυρισμός θα αφορά τη μείωση της παραγωγής και τη λειψυδρία, αλλά υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε τεθεί μήνες πριν και ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, μετά την απάντηση του Ευρωπαίου επιτρόπου σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου.
Πάντως, το θέμα είχε τεθεί από την περυσινή χρονιά, καθώς η λειψυδρία δεν είναι φετινό φαινόμενο και φυσικά είναι μια ιστορία σε εξέλιξη.
Ο επίτροπος απάντησε ότι «μπορεί να χορηγηθεί έκτακτη στήριξη δυνάμει του άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους-μέλους, για την αντιμετώπιση διαταραχών της αγοράς»· ωστόσο, σημείωσε πως «μέχρι σήμερα, οι εθνικές Αρχές δεν έχουν υποβάλει αίτημα ενεργοποίησης των εν λόγω διατάξεων για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών».
Επίσης, διαβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι έτοιμη να παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους». Όπως αναφέρει: «Ειδική στήριξη μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027, μεταξύ άλλων για επενδύσεις στην άρδευση και επενδύσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά συμβάντα. Εναπόκειται στη διαχειριστική Αρχή να διαθέσει χρηματοδότηση για τις εν λόγω παρεμβάσεις».
Πολλά προβλήματα
Θέματα για το ελαιόλαδο ετέθησαν από τους εκπροσώπους όλων τον φορέων και αφορούσαν τόσο την τωρινή κατάσταση, όπου η αγορά είναι «παγωμένη» και οι τιμές είναι χαμηλές.
Παράλληλα, διανύοντας την πρώτη χρονιά από τότε που η Κρήτη -μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων- κατάφερε να κατοχυρώσει την ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ελαιόλαδο Κρήτης, δεν πρόλαβε ούτε καν φέτος να μπει στη διαδικασία των εξαγωγών.
Την ίδια ώρα, υπάρχουν πιέσεις από τις διεθνείς αγορές και τις άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες της Μεσογείου, ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα το μέλλον του εξαιρετικού προϊόντος της Κρήτης να «μπλοκάρεται» από πολλούς παράγοντες.
Η συζήτηση έφθασε ακόμα και ως το λάδι που χρησιμοποιείται στον ξενοδοχειακό τομέα και την εστίαση, με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν ότι, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ο στόχος.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ