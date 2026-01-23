ΚΡΗΤΗ

Σύσκεψη από την Περιφέρεια Κρήτης για την «Ευλογιά του Προβάτου» Ενίσχυση μέτρων προστασίας και αίτημα για εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου

Με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού και την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου, πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης ευρεία σύσκεψη με θέμα: «Η Ευλογιά του Προβάτου – Προληπτικά Μέτρα για την Προστασία του Ζωικού Κεφαλαίου».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου (κτηνοτρόφους, ιδιοκτήτες καταστημάτων ζωοτροφών, σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς ζώντων ζώων και ζωοτροφών).

Η Διευθύντρια Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, Σοφία Λαμπρινίδη, παρουσίασε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του νοσήματος και τις προβλεπόμενες προληπτικές δράσεις, απαντώντας σε ερωτήματα των παραγωγών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της άμεσης ενημέρωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στη συνεργασία όλων των φορέων.

Να σημειωθεί πως συζητήθηκε η ανάγκη συνέχισης και αυστηροποίησης των μέτρων βιοασφάλειας με νομοθετικές ρυθμίσεις σε τυροκομεία, καταστήματα ζωοτροφών, σφαγεία και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Συζητήθηκε ακόμα η ανάγκη για απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφών από ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες: Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.

Το παρών έδωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Πρίαμος Ιερωνυμάκης (Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου), Σπύρος Μπαλαντίνος (Διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό), Μιχάλης Σαρρής (Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ρεθύμνου), Χρυσάνθη Χαριτάκη – Μακράκη (Πρωτογενή Τομέα Π.Ε. Χανίων), Μανόλης Φραγκάκης (Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού), Βαγγέλης Τσουδερός και Βασίλης Σμπώκος.

Συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κώστας Φωτάκης, υπηρεσιακά στελέχη, ο Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, καθώς και εκπρόσωποι κτηνοτροφικών συλλόγων, καταστημάτων ζωοτροφών, μεταφορέων, σφαγείων και τυροκομείων.

Σε δήλωση του ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης τόνισε ότι: «η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη της ευλογιάς του προβάτου είναι καθοριστικής σημασίας.

Είναι σημαντικό να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας οι κτηνοτρόφοι μας, τα καταστήματα ζωοτροφών, τα τυροκομεία, τα σφαγεία, οι μεταφορείς ζώντων ζώων και ζωοτροφών ώστε με αυτό τον τρόπο να καταφέρουμε το νησί μας να είναι καθαρό από το νόσημα και να διασώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο.

Η περιφέρεια Κρήτης από την αρχή που παρουσιάστηκε η πανώλη και μετά η ευλογιά τηρεί επιπλέον μέτρα για την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου όπως:

• Απολυμάνσεις στα λιμάνια του Ηρακλείου και Χανίων, αλλά και ελέγχους των τιμολογίων στα φορτηγά που μεταφέρουν ζωοτροφές.

• Απαγόρευση της εισαγωγής ζώντων ζώων από την Κρήτη

• Επιστολές και ενημερώσεις σε όλο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα (κτηνοτρόφους, σφαγεία, τυροκομεία, ζωοτροφάδικα, μεταφορείς ζώντων ζώων και ζωοτροφών να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας

• Ενημερωτικές ημερίδες σε διάφορους δήμους του νησιού μας

• Απαγόρευση όσων αφορά τις μετακινήσεις για σφαγή και αναπαραγωγή από την περιφερειακή ενότητα σε μια άλλη
Είναι σημαντικό όλοι μας να αποκτήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης και προστασίας για να καταφέρουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης της ζωονόσου».

Τέλος κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν, οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έρευνα και έγκριση του εμβολίου κατά της ευλογιάς και τη δυνατότητα βοηθητικής χρήσης αυτού στην αντιμετώπιση της νόσου καθώς οι μαζικές εκτεταμένες θανατώσεις δεν αποτελούν βιώσιμη λύση.

Δήμος Μαλεβιζίου:Εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα στο Λύκειο...

0
Το Γενικό Λύκειο Γαζίου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» με την υποστήριξη...

Βραδιά Νέων Χορογράφων στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο...

0
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας...

