Δήμος Μαλεβιζίου:Εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα στο Λύκειο Γαζίου

Το Γενικό Λύκειο Γαζίου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μαλεβιζίου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στον χώρο του σχολείου, από τις 10:00 έως 14:00, με τη συμμετοχή του Τμήματος Αιμοδοσίας του του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της καλλιέργειας της κοινωνικής προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ενεργού συμμετοχής της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν στον άνθρωπο και τη ζωή. Η αιμοδοσία αποτελεί πράξη έμπρακτης αγάπης και ευθύνης και μπορεί να σώσει ζωές.

Γενικές Πληροφορίες για Αιμοδότες :
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο αιμοδότης θα πρέπει:
-Να έχει πάρει ελαφρύ πρωινό,

-Να είναι ξεκούραστος και να μην έχει ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ
-Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ τις προηγούμενες 24 ώρες
-Να είναι απολύτως υγιής

-Να μην ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή, (εξαιρούνται συγκεκριμένα σκευάσματα) -Οι γυναίκες να μην αιμοδοτούν κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως ή της εγκυμοσύνης

-Να έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την προηγούμενη αιμοδοσία

