Βραδιά Νέων Χορογράφων στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Η σκηνή του ΠΣΚΗ φιλοξενεί επαγγελματίες χορευτές σε μια παράσταση σύγχρονου χορού, που δίνει βήμα στη νέα γενιά δημιουργών.

Ανερχόμενοι χορογράφοι παρουσιάζουν πρωτότυπα έργα, όπου το σώμα αποκτά τη δύναμη να αφηγείται και να μεταμορφώνεται. Μια παράσταση που φωτίζει τον παλμό της νέας γενιάς χορογράφων και αναδεικνύει τη ζωντανή δύναμη του χορού ως τέχνη που διαρκώς εξελίσσεται.

Κομμάτι 1 Τίτλος: Αυτοί που έχουν χαθεί (the lost ones)

Χορογραφία: Αγγελική Μιχαλάκη

Χορευτές: Μύρωνας Βαρουχάκης, Εβελίνα Τούμπε, Λασαντρα Τσύπι, Μαρίνα Χριστοδουλάκη

Μουσική: Στέρεο Νόβα – Τα Δέντρα, Ryuichi Sakamoto- Fullmoon

Μουσική επεξεργασία: Ηλίας Σκουτέλης

Σώματα που κινούνται παγιδευμένα σε μια ατέρμονη αναζήτηση, στην οποία δεν υπάρχει εξέλιξη, ούτε προορισμός. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Σ. Μπέκετ ” αυτοί που έχουν χαθεί ”, στο έργο αυτό παρατηρούμε τις χορεύτριες και τους χορευτές να συνυπάρχουν μεν, αλλά να βιώνουν αποξένωση, απουσία σκοπού και αδυναμία επικοινωνίας.

Βιώνουν μια κατάσταση υπαρξιακής αβεβαιότητας. “Σώματα που έχουν χαθεί περιφέρονται αναζητώντας το κάθε ένα το δικό του που έχει χαθεί. Αρκετά μεγάλη ώστε η αναζήτηση να είναι μάταιη. Αρκετά περιορισμένη ώστε η διαφυγή να είναι μάταιη”.

Ωστόσο δεν εγκαταλείπουν, υπάρχει έξοδος, υπάρχει ελπίδα. Τα σώματα αναζητούν το ένα το άλλο. Αρέσκονται στην επαναληψιμότητα, πειραματίζονται άλλοτε στην επαφή κι άλλοτε στη μοναχικότητα.

Υπάρχει εν προκειμένω μια αδιανόητη ενέργεια έτοιμη να εκραγεί προς κάθε κατεύθυνση. Σε αυτό το σύμπαν οι μπεκετικοί, μοναχικοί, αντι-ήρωες επιλέγουν πάντα να αιωρούνται, διαμένουν πάντα στο ενδιάμεσο, ακριβώς εκεί που φωλιάζει και η ίδια η ζωή.

Κομμάτι 2 Τίτλος: Μαργώ

Χορογραφία και ερμηνεία: Αγαπάκη Θάλεια

Μουσικοί: Σωκράτης Βακιρτζιάν, Δημήτρης Νεονάκης

Δύο κιθάρες συνομιλούν με ένα σώμα. Η πορεία μιας γυναίκας από τα γηρατειά ως τα παιδικά χρόνια και πάλι πίσω. Η κίνηση και η μουσική εμπνέονται από τις γυναίκες της ζωής μας και ζωντανεύουν με τολμηρή αυτοσχεδιαστική διάθεση στη σκηνή.

Πρόκειται για ένα πειραματικό έργο σε εξέλιξη, μια πλούσια, πολυαισθητηριακή εμπειρία που αποκαλύπτει τι κουβαλά μια γυναίκα σε κάθε στιγμή της ζωής της, τα φορτία, τις σκέψεις, τις χαρές, τους φόβους, ….. τα όνειρα, μετατρέποντας κάθε βήμα σε πράξη επιβίωσης και δημιουργίας.

Κομμάτι 3 Τίτλος : Before the words come out

Χορογραφία: Εβελίνα Τούμπε

Χορευτές: Μύρωνας Βαρουχάκης, Θοδωρής Κωνσταντίνος, Αγγελική Μιχαλάκη, Λασάντρα Τσύπι

Μουσική: Sebastian Plano-Fortanach

Μουσική και επεξεργασία: Ηλίας Σκουτέλης

Ένα χορογραφικό ντουέτο για τον χρόνο που διαστέλλεται τη στιγμή της αλήθειας. Για όσα σκεφτόμαστε να πούμε και δεν λέμε ποτέ. Και για εκείνα που, όταν ειπωθούν, αλλάζουν τα πάντα. Μέσα από την κίνηση, τον ήχο και τη σιωπή, το έργο εξερευνά το χάσμα ανάμεσα σε όσα σκεφτόμαστε να πούμε και σε όσα τελικά τολμάμε να εκφράσουμε, καθώς μια λέξη μπορεί να κρατήσει ένα δευτερόλεπτο ή έναν ολόκληρο αιώνα

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

