Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Νέους και Νέες Από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΚΕΔΙΒΙΜ

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Οικονομικό Επιμελητήριο ΟΕΕ-ΤΑΚ, την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και τη Bizrupt, διοργανώνουν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα το οποίο παρέχεται δωρεάν για τους επιμορφούμενους με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την κατάρτιση σε καίριες δεξιότητες της αγοράς εργασίας, τόσο οριζόντιες δεξιότητες όσο και θεματικές σε κρίσιμους τομείς της κρητικής οικονομίας.

Οι 16 θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

Α. Οριζόντιες Δεξιότητες

• Ανάγκες σε Δεξιότητες της τοπικής Αγοράς Εργασίας και Οριζόντιες, Οργανωτικές- Διοικητικές Ικανότητες και (συνεργατικές) Δεξιότητες Εργασίας σε Ομάδα (συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα)

• Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Χρήση Νέων Τεχνολογιών

• Επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες επιχειρηματικότητας και ικανότητες διαπραγμάτευσης στην εργασία και το επιχειρείν

• Ικανότητα συνεχούς μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της ΔΒΜ, της ηλεκτρονικής μάθησης και της χρήσης ανοικτών μαθησιακών πόρων), ατομικής ανάπτυξης, κριτικής σκέψης και προσαρμογής

• Λήψη Αποφάσεων και Ηγεσία, Time-Management, Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

• Συμβουλευτική και Ενεργοποίηση – Ενδυνάμωση των ατόμων & mentoring

Β. Θεματικές Δεξιότητες

• Διαχείριση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών & Υπηρεσιών με Έμφαση στον Θεματικό και Βιώσιμο Τουρισμό

• Επιχειρηματικότητα & Αγροτική Επιχειρηματικότητα

• Θεματικές ψηφιακές δεξιότητες (Βασικές γνώσεις εφαρμογών ΑΙ/ Data Literacy/ Technical Skills/ Working in Gigs κ.ά.)

• Δεξιότητες σχετικές με πωλήσεις και Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Πελάτη

• Θεματικές «πράσινες δεξιότητες» (Κατανόηση περιβαλλοντικών ζητημάτων, Υιοθέτηση τρόπων μείωσης της ρύπανσης, Κατανόηση των αρχών της βιωσιμότητας και Ικανότητα χρήσης πράσινων τεχνολογιών, δεξιότητες αναφορικά με την κυκλική οικονομία).

• Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και Επιχειρηματικότητα & Βιωσιμότητα

• Τυποποίηση – Προδιαγραφές – Πρότυπα Ποιότητας για αγροτικά προϊόντα

• Εξαγωγικό Marketing

• Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία

• Γνώσεις και Ικανότητες Εργασίας από Απόσταση (βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας τύπου lego-flexibility και ικανότητες σχετικές με την εργασία ως digital nomad).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με μικτού τύπου εκπαίδευση (δια ζώσης 20%, ασύγχρονη 40% και σύγχρονη 40% εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Η διάρκεια του είναι 6 μήνες (200 ώρες).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της Επιμόρφωσης, τις 16 θεματικές ενότητες του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα διδάξουν:

• 10 Διδάσκοντες από 5 Τμήματα, 3 Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

• 3 Διδάσκοντες από το 2 Τμήματα, 2 Σχολών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και

• 4 εξειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες (Πιστοποιημένοι Επιμορφωτές) από τον χώρο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας προταθέντες από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Καθώς το Πρόγραμμα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, με έμφαση σε νέους και νέες από μειονεκτούσες περιοχές της Κρήτης και από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, επιθυμητό (αλλά όχι υποχρεωτικό), προσόν για τη συμμετοχή είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γυμνασίου), ενώ δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή.

Συνολικά λοιπόν το Επιμορφωτικό πρόγραμμα για κάθε Επιμορφούμενο έχει διάρκεια 140 διδακτικές ώρες και 60 ώρες εκτιμώμενου μαθησιακού φόρτου, ήτοι 200 ώρες συνολικά.

Ο κάθε επιμορφούμενος έχει δικαίωμα έως και 20% απουσιών, δηλαδή οφείλει να παρακολουθήσει τουλάχιστον τις 8 από τις 10 ενότητες, για τη λήψη της πιστοποίησης.

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος από τους επιμορφούμενους οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτη, που αντιστοιχεί σε 8 ECTS (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην παρακάτω ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τις 24/10/2025:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma

Ημερομηνία έναρξης: 01/11/2025