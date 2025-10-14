ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Μαζί για καλύτερη Ζωή – Παρουσίαση του βιωματικού προγράμματος «Ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό και ενημέρωση για τον Ερυθρό Σταυρό»

Το Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, υπό την αιγίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας, συνεχίζει τις δράσεις και την συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, μετά και την διανομή των οικογενειακών πακέτων σε ευπαθείς ομάδες.

Στις 20/10/2025, στις 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ασημίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιωματικού προγράμματος «Ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό και ενημέρωση για τον Ερυθρό Σταυρό» από την κ. Μαραγκάκη Παγώνα, Κοινωνική Λειτουργό Msc και τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών για το έργο και τις αξίες του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού ως δύναμης κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού θα παρουσιάσουν:

• Τις δράσεις και τα προγράμματά του.

• Τις δυνατότητες συμμετοχής και εκπαίδευσης νέων εθελοντών.

• Παραδείγματα καλών πρακτικών και κοινωνικής προσφοράς.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και ιδιαιτέρως προσκαλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν ενεργά στην τοπική κοινωνία.

Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη!