Ο Δήμος Ρεθύμνης γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών με μια βιωματική δράση για μαθητές και το ευρύ κοινό.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 220 μαθητών από δημοτικά σχολεία της πόλης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση του Δήμου Ρεθύμνης για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου eWAsTER, του προγράμματος Interreg Euro-MED, στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ενεργά ως εταίρος.

Το έργο eWAsTER στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), την προώθηση κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και την ευαισθητοποίηση μέσω δράσεων.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται η πιλοτική εφαρμογή “WEEE BEHAVE”, η οποία περιλαμβάνει σχέδια δράσης, εκπαιδευτικά εργαλεία και στρατηγικές συνεργασίες για την προστασία των οικοσυστημάτων της Μεσογείου από τη ρύπανση που προκαλείται από τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές βιωματικές δραστηριότητες, να παίξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και να ενημερωθούν για τη σημασία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι μαθητές είδαν στην πράξη πώς αποσυναρμολογούνται και ανακυκλώνονται υπολογιστές και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα, ποια μέταλλα και υλικά ανακτώνται από τις συσκευές, και πώς αυτά επαναχρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Έμαθαν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και για τις πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.

Οι μαθητές ανακύκλωσαν συσκευές που δεν χρησιμοποιούσαν πλέον στους ειδικούς κάδους της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, ενημερώθηκαν από εκπροσώπους του Δήμου και έλαβαν ως αναμνηστικό δώρο καπέλα με το μήνυμα της καμπάνιας:

«Δώσε αξία στην επόμενη ζωή του» καθως και μολυβια με την ευγενική χορηγία της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», ενισχύοντας το μήνυμα της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η σημερινή γιορτή – δράση, σηματοδοτεί την έναρξη της καμπάνιας του Δήμου Ρεθύμνης στα πλαίσια υλοποίησης του WEEE BEHAVE με τίτλο «Δώσε αξία στην επόμενη ζώη του». Στο επόμενο διάστημα οι δράσεις του Δήμου θα συνεχιστούν με στοχευμένες εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία και ευρύ κοινό.

Δήλωση Δημάρχου Ρεθυμνης, κ. Γιώργη Μαρινάκη:

«Στο πλαίσιο εξωστρέφειας που διακρίνει τις πολιτικές επιλογές του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ενταχθεί σε σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτά τα οποία παράγει η τεχνολογία για τον πολιτισμό μας αλλά μετά την περίοδο της χρησιμότητας τους τα θεωρούμε απορρίμματα.

Οργανώνοντας εκδηλώσεις όπως η σημερινή, προτάσσουμε τα μηνύματα της ανακύκλωσης και εστιάζουμε στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, κυρίως των παιδιών, ότι μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, διαθέτοντας κατάλληλα τα υλικά που θεωρητικά δεν μας είναι πια χρήσιμα, όπως οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Ανακυκλώνοντας και αξιοποιώντας κατάλληλα αυτά τα υλικά, δεν επιβαρύνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μειώνουμε κάθε μορφή ρύπανσης.

Η σημερινή εκδήλωση είναι μάθημα ζωής. Μέσα από την συμμετοχή των σχολείων είναι δυνατή και η ευαισθητοποίηση των μεγάλων που δυστυχώς έχουμε ανατραφεί με κακές συνήθειες και την άγνοια που συνόδευσε την ζωή μας, καθώς όλα αυτά τα βρίσκαμε μπροστά μας ως νέα.

Τα παιδιά που τα υποδέχονται σαν δεδομένα και έχουν εξοικείωση με αυτά, μπορούν να σκεφτούν πιο έξυπνα, πιο παραγωγικά και περιβαλλοντολογικά πιο φιλικά.

Για αυτό ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες και τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μαζεύοντας προϊόντα που χρηστικά δεν είναι λειτουργικά ή που τεχνολογικά έχουν ξεπεραστεί και από άχρηστα, σήμερα, θα φανούν πολύ χρήσιμα προσεχώς.

Συγχαίρουμε επίσης όλους τους εταίρους του προγράμματος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του καθώς και τους συνεργάτες μας στον Δήμο Ρεθύμνης που έφεραν σε πέρα με επιτυχία ακόμα μια αποστολή».

Δήλωση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κ. Στέλιου Σπανουδάκη:

«Η σημερινή δράση ήταν μια γιορτή γνώσης, συμμετοχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι μαθητές του Ρεθύμνου απέδειξαν πως η νέα γενιά είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσα από το πρόγραμμα eWAsTER και την καμπάνια “Δώσε αξία στην επόμενη ζωή του”, ο Δήμος Ρεθύμνης και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος επενδύουν στην εκπαίδευση και την πράξη. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών δεν είναι απλώς μια οικολογική επιλογή – είναι μια πράξη ευθύνης, γνώσης και σεβασμού προς τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές.»