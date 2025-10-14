Ηράκλειο:Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. φιλοξενεί το κορυφαίο διεθνές συνέδριο Εικονικών Ανταλλαγών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (IVEC 2025)

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, θα φιλοξενήσει από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 το Διεθνές Συνέδριο IVEC 2025 (International Virtual Exchange Conference) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόκειται για το κορυφαίο διεθνώς συνέδριο στον τομέα της εικονικής κινητικότητας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το οποίο φέτος θα προσελκύσει πάνω από 150 συμμετέχοντες από πανεπιστήμια και οργανισμούς όλου του κόσμου. Η διοργάνωση του IVEC 2025 από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και την Κρήτη, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο του Ιδρύματος στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Με τη φιλοξενία αυτού του συνεδρίου, το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και η πόλη του Ηρακλείου αποκτούν για λίγες μέρες έναν κεντρικό ρόλο στον παγκόσμιο διάλογο για την καινοτομία στην εκπαίδευση.

Η σημασία του IVEC και της εικονικής κινητικότητας

Το IVEC έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη διεθνής συνάντηση αφιερωμένη στις Εικονικές Ανταλλαγές (Virtual Exchanges, COILs) και στην καινοτόμο διδασκαλία μέσω ψηφιακής συνεργασίας.

Ερευνητές, πανεπιστημιακοί, διοικητικά στελέχη και εκπρόσωποι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο μοιράζονται εμπειρίες, ιδέες και καινοτόμες πρακτικές.

Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώνεται στην «εικονική κινητικότητα», δηλαδή στη συνεργασία φοιτητών και καθηγητών από διαφορετικές χώρες μέσω διαδικτύου, ως εργαλείο για διαπολιτισμική μάθηση και διεθνή συνεργασία.

Τέτοιου είδους εικονικές ανταλλαγές (γνωστές και ως προγράμματα COIL, από το Collaborative Online International Learning) επεκτείνουν τις αυθεντικές ευκαιρίες μάθησης μεταξύ φοιτητών διαφορετικών χωρών, εντάσσοντας τη διαπολιτισμική εμπειρία στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία αίρει τα γεωγραφικά εμπόδια, το IVEC αναδεικνύει πώς η ψηφιακή συνδεσιμότητα μπορεί να προάγει τον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και να συμπληρώσει δημιουργικά τις παραδοσιακές ανταλλαγές φοιτητών.