Επίσκεψη της Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη, Εντεταλμένης Συμβούλου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, σε Σχολεία της Μεσαράς

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, επισκέφθηκε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Σχολείο Καπαριανών, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου, το Ειδικό Εργαστήριο

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) Τυμπακίου συνοδευόμενη από τον Διευθυντή και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της, η κα Μαράκη είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» καθώς και περαιτέρω ενίσχυσης των Σχολικών Μονάδων με βάση τις ανάγκες τους. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι δυνατότητες επέκτασης του μαθήματος της κολύμβησης, με στόχο την ενίσχυση της φυσικής αγωγής και των δεξιοτήτων των μαθητών.

Όπως δήλωσε η κα Μαράκη-Μπελαδάκη: “Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης όπου, μέσα από τον διάλογο και την άμεση συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, στοχεύει στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες της και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού πλαισίου”.