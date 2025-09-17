Σπίτια σε αστέγους: Υπογράφηκαν τα δύο πρώτα μισθωτήρια του προγράμματος από το Δήμο Ηρακλείου

Σε εξέλιξη η διαδικασία για την μίσθωση 20 συνολικά κατοικιών μέσω του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση κατοικιών οι οποίες θα στεγάσουν περίπου 40 συνανθρώπους μας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ», με την υπογραφή της μίσθωσης των δυο πρώτων κατοικιών να έχει ολοκληρωθεί.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη και όλους τους συνεργάτες της Υπηρεσίας για το αποτέλεσμα και σε δήλωσή του επεσήμανε την σπουδαιότητα του προγράμματος,

τονίζοντας: «Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των αστέγων.

Με καθημερινή επαφή, νοιάζεται και φροντίζει για την αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητάς τους, αλλά και με την αξιοποίηση προγραμμάτων, όπως το συγκεκριμένο, που συμβάλλουν στην κοινωνική επανένταξη. Που δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, προσφέροντας στέγη, υποστήριξη, ενημέρωση, διασύνδεση.

Η κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που βιώνουν αστεγία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι όμως προτεραιότητα για τη Δημοτική μας Αρχή και σε αυτή τη μάχη αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να προσφέρουμε ένα καλύτερο αύριο και σε αυτούς τους συνανθρώπους μας».

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης από την πλευρά του ανέφερε: «Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη προχωρήσει τις ενέργειες για την ένταξη 20 ευάλωτων νοικοκυριών στο πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία”.

Το δύσκολο κομμάτι αυτής της προσπάθειας όπως γνωρίζαμε από την αρχή ήταν η εξεύρεση κατοικιών για μίσθωση. Οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ήδη έχουν μισθωθεί οι δύο πρώτες κατοικίες και ακολουθούν άλλες δύο.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να μας εμπιστευθούν καθώς η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη για δύο χρόνια με δικαίωμα παράταση για άλλα δύο με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεχίσει να είναι δίπλα στις οικογένειες που έχουν ανάγκη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Μ.Α.Ε. έχει απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με στόχο να συναφθούν συμβόλαια για ακόμα 18 κατοικίες που θα στεγάσουν περίπου 40 συνανθρώπους μας.

Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους III», το οποίο υλοποιείται με την φροντίδα και την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου, απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και επικεντρώνεται στην κοινωνική επανένταξη και αυτονόμηση τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης, η μετάβαση σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η συμβουλευτική, η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η διασύνδεση των ωφελούμενων με αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για 20 νοικοκυριά ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Αναλυτικά ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ/ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Μονομελή νοικοκυριά 10 10 Επιδότηση ενοικίου Έως του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως

Διμελή νοικοκυριά 2 4 Έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ μηνιαίως

Τριμελή Νοικοκυριά 2 (ενήλικας με 2 ανήλικα)

1 (ενήλικες με 1 ανήλικο) 6 Έως του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως

Τετραμελή Νοικοκυριά 1 (ενήλικας με 3 ανήλικα)

2 (ενήλικες με 2 ανήλικα) 12 Έως του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως

Πενταμελή Νοικοκυριά 2 (ενήλικες με 3 ανήλικα) 10 Έως του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως

Σύνολο 20 42

Η χρηματοδότηση του προγράμματος καλύπτεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο είναι ο ΟΠΕΚΑ, δικαιούχος φορέας είναι ο Δήμος Ηρακλείου και διαχειριστικός φορέας είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑ.Ε..

Οι αιτήσεις κατατίθενται:

1. Στο πρωτόκολλο της εταιρείας «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» – Δ/νση: Ηρακλείου, Λ. Ικάρου 66, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601, Τηλέφωνο: 281 3409 835, ή

2. Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης ( Πλ. Καλεργών και Ανδρόγεω 2, 2ος όροφος), τηλ: 281 3409 848, E-mail: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κτιριακές προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τις αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/prosklhsi-ekdhlwsis-endiaferontos-gia-20-katoikies-gia-stegasi-kai-ergasia-gia-astegous-23-07-2025.html