Στ. Αρναουτάκης: «Ιστορική μέρα για την Κρήτη η επίσημη ευρωπαϊκή αναγνώριση για το ελαιόλαδο «ΚΡΗΤΗ / KRITI» ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)»

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΚΡΗΤΗ / KRITI» εντάχθηκε και επίσημα στο μητρώο των ευρωπαϊκών προϊόντων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/1845. Στο πλαίσιο αυτό, παραχωρήθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο την παρουσίαση της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Η εξέλιξη αυτή θωρακίζει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το πολυτιμότερο προϊόν της κρητικής γης, και αποτελεί τη δικαίωση των πολυετών προσπαθειών της Περιφέρειας Κρήτης, των παραγωγών και του συνόλου των φορέων του νησιού.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης: «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Κρήτη. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση των φορέων του νησιού, πετύχαμε έναν συλλογικό στόχο που διεκδικούσαμε για χρόνια: την κατοχύρωση του ελαιολάδου μας ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Η επιτυχία αυτή, μετά από μια μακρά και απαιτητική προσπάθεια, αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κατακτούμε τους στόχους μας».

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στην Κρήτη, το μελετητή Νίκο Μπουνάκη που συνέταξε αφιλοκερδώς το φάκελο υποψηφιότητας, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, τα στελέχη και τους συνεργαζόμενους φορείς. Αλλά και στις Βρυξέλλες, τον Ευρωβουλευτή Μανόλη Κεφαλογιάννη και το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιώργο Μαθιουδάκη.

Τόνισε πως κοινός στόχος είναι «να οικοδομήσουμε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για το κρητικό ελαιόλαδο, το προϊόν-σύμβολο του τόπου μας».

Στη δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, σημείωσε πως «το γεγονός ότι πλέον η τυποποίησή του θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός Κρήτης είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς διασφαλίζει την ποιότητα, την αξία και την ταυτότητά του».

Υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτής της διαχρονικής προσπάθειας οφείλεται στη συμβολή πολλών ανθρώπων και φορέων. Ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την πλήρη στήριξη, καθώς και τους τέσσερις φορείς που κατέθεσαν τον φάκελο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την ομάδα έργου, την εταιρεία που συνέταξε αφιλοκερδώς τον φάκελο, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την κοινή επιτυχία.

Δηλώσεις έκαναν επίσης: ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λευτέρης Αλυσσανδράκης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης Γιώργος Ανδρεαδάκης, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Μανώλης Καρπαδάκης, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Νίκος Μπουνάκης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΕΣ Κρητών Ένωσις ΑΕ (Φορέας προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου) Θεανώ Βρέντζου, ο Πρόεδρος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης «Ένωση Ηρακλείου Α.Ε.» Σταύρος Γαβαλάς και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων Χαρίλαος Βλαζάκης.

Η αξία της καταχώρισης

Η καταχώριση προστατεύει το προϊόν από απομιμήσεις και αθέμιτες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι μόνο το ελαιόλαδο που παράγεται, επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Κρήτη υπό αυστηρές προδιαγραφές μπορεί να φέρει τη συγκεκριμένη ονομασία.

Η ένδειξη ΠΓΕ αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αυθεντικότητας για τον καταναλωτή, ενισχύοντας την εμπορική αξία και την ανταγωνιστικότητα του κρητικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές και δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για τον τόπο.

Η Ομάδα Έργου

Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν τα μέλη της Ομάδας Έργου:

• Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης: Ειρήνη Χουδετσανάκη, Πρόεδρος.

• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ): Μανώλης Ροδιτάκης, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας, Δημήτρης Λυδάκης, Ομότιμος Καθηγητής και Λευτέρης Αλυσσανδράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

• Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης: Γιώργος Ανδρεαδάκης, Πρόεδρος.

• Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Μανώλης Καρπαδάκης, Αντιπρόεδρος.

• Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ: Ελευθερία Γερμανάκη, Διευθύντρια.

• Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης: Κώστας Φωτάκης, Διευθυντής.

• Proactive Σύμβουλοι επιχειρήσεων: Νίκος Μπουνάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Ελένη Διαφωνίδη, Υπεύθυνη Τμήματος Επενδυτικών Προγραμμάτων.

• ΑΕΣ Κρητών Ένωσις ΑΕ (Φορέας προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου): Θεανώ Βρέντζου, Διευθύνουσα Σύμβουλος.

• Αγροτικοί Φορείς: Σταύρος Γαβαλάς (Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη «Ένωση Ηρακλείου Α.Ε.»), Μανώλης Κουγιουμτζής (Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου), Χαρίλαος Βλαζάκης (Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων), Γιάννης Κυπριωτάκης (Κρητικός Αγρός – Αγροτικός συνεταιρισμός Επισκοπής).

Η Ταυτότητα του Προϊόντος «ΚΡΗΤΗ / KRITI» ΠΓΕ

Πρόκειται αποκλειστικά για Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, το οποίο παράγεται κατά τουλάχιστον 90% από τις ποικιλίες Κορωνέικη ή/και Τσουνάτη.

Η κατοχύρωση ΠΓΕ ορίζει ρητά ότι η παραγωγή του ελαιολάδου, η έκθλιψη του ελαιοκάρπου και η συσκευασία του τελικού προϊόντος πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου).

Το ελαιόλαδο «ΚΡΗΤΗ / KRITI» διακρίνεται για το πλούσιο φρουτώδες άρωμα και γεύση, το πικρό και πικάντικο στοιχείο και το φωτεινό πράσινο χρώμα του.

Το ελαιόλαδο «ΚΡΗΤΗ / KRITI» εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα με πολύ χαμηλή οξύτητα (έως και 0,6%) και εξαιρετικούς δείκτες οξείδωσης κατά την εμφιάλωση.