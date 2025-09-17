Eπιμελητήριο Ηρακλείου: Παρουσίαση προγράμματος «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Παρουσίαση προγράμματος «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Τετάρτη 17/9 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Τετάρτη 17/09/2025, ώρα:19:00 μ.μ στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο) με ελεύθερη είσοδο.

Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 2810302400.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση κάθε απορίας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams στο link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzhiYzhhYWQtMzg0Ni00YWE4LTgxMGYtYWY1OGIzOTZlNWQ1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229e1ea575-98be-493f-9424-5a717ff88121%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522eabbf8c2-1152-4147-845a-63e34c745bff%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f7548bd2-0aac-4466-967f-90602166d953&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Συμμετοχή στη σύσκεψη συμπληρώνοντας το Αναγνωριστικό σύσκεψης: 369 764 926 537 9 και τον Κωδικό πρόσβασης: v4km6Xf3.