Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης για την Εκδημία Γέροντος Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγούμενου Ιεράς Μονής Ιβήρων

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης με βαθύτατη θλίψη αναγγέλλει στο Χριστεπώνυμο πλήρωμά της την εις Κύριον εκδημία, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, του σεπτού της τέκνου, του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου π. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους.

Ο μακαριστός Γέροντας Βασίλειος ήλκε την καταγωγή του από το Ηράκλειο Κρήτης. Η οικογένεια των γονέων του καταγοταναπό το Κεφαλόβρυσο Βιάννου, τόπο ευλογημένο που ανέδειξε πολλούς ανθρώπους πίστεως και αγάπης προς την Εκκλησία.

Με την αφιέρωσή του στον Θεό από νεαρή ηλικία και με όλη τη ζωή του συνδέθηκε με τη νέα άνθηση του αγιορειτικού μοναχισμού. Διετέλεσε επί εικοσιδύο έτη (1968–1990) Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, την οποία επάνδρωσε και οργάνωσε, μετατρέποντάς την σε υποδειγματικό κοινόβιο.

Από το 1990 ανέλαβε ως Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων, ενός εκ των ιστορικότερων μοναστηριών του Αγίου Όρους, το οποίο επανέφερε στον κοινοβιακό τρόπο ζωής και ανέδειξε πνευματικώς.

Παράλληλα, με την ευσέβεια, τη λογιότητά του, το συγγραφικό του έργο και τις πολυάριθμες ομιλίες και διαλέξεις του, ανέδειξε την αστείρευτη ελληνορθόδοξη παράδοση και παιδαγώγησε εν Χριστώ γενεές πιστών.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος θα τελέσει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, στον μικρό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά, τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Γεροντος π. Βασιλείου. Ας σημειωθεί ότι την ίδια ώρα θα τελείται η εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού Γέροντος στην Ιερά Μονή Ιβήρων.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή, μαζί με τον κλήρο και τον λαό της, εκφράζει ειλικρινείς συλλυπητήριες ευχές στην Μοναστική Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Ιβήρων και δέεται όπως ο Κύριος τον καταστήσει λειτουργό του Ουρανίου Θυσιαστηρίου Του.