Χανιά:Απάντηση του Ανιπεριφερειάρχη στον Βουλευτή Χανίων κ. Παύλο Πολάκη σχετικά με την δημόσια τοποθέτησή του για τη σημερινή σύσκεψη για το μεταναστευτικό

Απαντώντας στον κ. Πολάκη για την άρνησή του να «νομιμοποιήσει με την παρουσία του συσκέψεις προσχηματικού ή επικοινωνιακού χαρακτήρα» και δεδομένου ότι η σύσκεψη γίνεται με δική μου πρωτοβουλία ως Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι οφείλει καταρχήν ο κ. Πολάκης να ξεκαθαρίσει τις αντιφατικές απόψεις που εκφράζει ο ίδιος στο έγγραφό του.

Συγκεκριμένα ενώ αναφέρεται εμφατικά στις κυβερνητικές ευθύνες τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, κατηγορώντας την μάλιστα ευθέως ότι έχει «φορτώσει» το μεταναστευτικό στις πλάτες της Αυτοδιοίκησης, την ίδια ώρα αρνείται να συμμετέχει σε σύσκεψη που καλεί η Αυτοδιοίκηση , σε μια προσπάθεια ακριβώς να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων που αναφέρει και να προταθούν λύσεις.

Λύσεις που αφ΄ενός θα βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων αυτών μέχρις ότου αποφασιστεί η τύχη τους, και παράλληλα θα αποκαταστήσουν την καθημερινότητα των 120 περίπου εργαζομένων σε ΟΑΚ και Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων καθώς και των επισκεπτών στις δυο αυτές υπηρεσίες, που σήμερα δεν αισθάνονται ασφαλείς από κάθε άποψη στον χώρο εργασίας τους.

Εκτιμώ ότι ο κ. Πολάκης θα μπορούσε να αναφερθεί στο βεβαρυμμένο πρόγραμμά του ή ενδεχόμενα σε άλλες προτεραιότητές του και να μην επικαλείται για την απουσία του από τη σύσκεψη «προσχηματικές και επικοινωνιακού χαρακτήρα» δικαιολογίες.