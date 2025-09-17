ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:“«15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός» στον Δήμο Πλατανιά”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη των τοπικών φορέων, διοργανώνουν το 15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός», την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:30, στην πλατεία του Πλατανιά.

Το φεστιβάλ, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γη, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τον πλούτο και την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, να στηρίξει και να προβάλει την τοπική παραγωγή, να προωθήσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες μια εμπειρία αυθεντικής φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Φέτος το Φεστιβάλ “Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός” συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στον Δήμο μας, αναδεικνύοντας τα προϊόντα της κρητικής γης, τον πολιτισμό και την αυθεντική φιλοξενία. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται κοντά στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού και τη διασύνδεσή του με την παραγωγή και τον πολιτισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.»

Η εκδήλωση περιλαμβάνει γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τα παράγωγά του, συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής κρασιού και τσικουδιάς, γευσιγνωσία κρητικών προϊόντων, δοκιμή κρασιών και παραδοσιακό γλέντι με μουσική και χορούς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Απάντηση του Ανιπεριφερειάρχη στον Βουλευτή...

0
Απαντώντας στον κ. Πολάκη για την άρνησή του να...

Hράκλειο:Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

0
Με δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και είκοσι θέματα...

Χανιά:Απάντηση του Ανιπεριφερειάρχη στον Βουλευτή...

0
Απαντώντας στον κ. Πολάκη για την άρνησή του να...

Hράκλειο:Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

0
Με δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και είκοσι θέματα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Απάντηση του Ανιπεριφερειάρχη στον Βουλευτή Χανίων κ. Παύλο Πολάκη σχετικά με την δημόσια τοποθέτησή του για τη σημερινή σύσκεψη για το μεταναστευτικό
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST