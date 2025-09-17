Hράκλειο:Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Με δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και είκοσι θέματα εντός ημερήσιας διάταξης, συνεδρίασε υπό την προεδρία του κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου.

Η επιτροπή ενέκρινε εκτός ημερήσιας διάταξης ομόφωνα, την απόφαση περί εξειδίκευσης πίστωσης για την 1η, 2η και 3η πρόσθετη πράξη επί του αριθμ. 7627/20-11-2023 δανειστικού συμβολαίου, καθώς και την έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣ για το υποέργο συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

Από τα θέματα ημερήσιας διάταξης η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα:

1. Μη σύμφωνη γνώμη για το έργο «υφιστάμενες γραμμές μεταφοράς ΑΔΜΗΕ – τμήμα Γ’ (γεωγραφική περιοχή Αττικής και Νήσων συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης).

2. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «βελτίωσης διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου».

3. Καθορισμό διδάκτρων σπουδαστών για το διδακτικό έτος 2025 – 2026 στο Δημοτικό Ωδείο Χερσονήσου.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση του τόμου διηγημάτων λογοτεχνικές Δοκιμές μαθητών και μαθητριών Δήμου Χερσονήσου.

5. Έγκριση μετακίνησης οχήματος εντός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

6. Έγκριση αντικατάστασης υπαλλήλου από την επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της υπηρεσίας «σίτιση μαθητών Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου Ν. Ηρακλείου».

7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου.

8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριών ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2025 – 2026.

9. Άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά την αριθμ. 185/2025 τελεσίδικης απόφασης του Β’ μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

10. Έγκριση των μελετών και των

τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού καταστήματος Μαλίων Δήμου Χερσονήσου» και του Υποέργου 2 «Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Λιμένος Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου»

της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Χερσονήσου» που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 13167/24-01-2025 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με τίτλο «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού» του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Υπουργείου Εθνικής

Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Πρωτ. 111497/25-06-2025 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΠΘΗΗ – ΔΩΛ).

11. Τροποποίηση της 202/2025 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ως προς την παράγραφο 7 του αποφασιστικού μέρους που αφορά την υπηρεσία ενδοδημοτική συγκοινωνία Δήμου Χερσονήσου.

12. Μερική ανάκληση της απόφασης 259/2025 της Δημοτικής Επιτροπής, και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού «Ηλεκτροφωτισμός δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μαλίων».

13. Μερική ανάκληση της απόφασης 174/2025 της Δημοτικής Επιτροπής «Έγκριση μελέτης και καθορισμός των ορίων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό».

14. Τροποποίηση αριθμ. 201/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για την προμήθεια Επιβατικών οχημάτων.

15. Τροποποίηση της αριθμ. 214/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων για την συντήρηση του δικτύου άρδευσης.

16. Έγκριση των όρων για «Προμήθεια τροφίμων, φρούτων – λαχανικών, κρεάτων, κατεψυγμένων ειδών και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου Χερσονήσου για τα έτη 2026 – 2027».

17. Έγκριση των όρων για την υπηρεσία «συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων δικύκλων έτους 2025 – 2027».

18. 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025.

19. Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι το θέμα τροποποίησης της απόφασης για τις «δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού» αποσύρθηκε.