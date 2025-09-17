Κρήτη:Με την Κρατική ορχήστρα και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη “πέφτει” σε Χανιά -Ηράκλειο η αυλαία του Φεστιβάλ Κρήτης.

Το «Φεστιβάλ Κρήτης» της Περιφέρειας που αποτελεί ένα επιτυχημένο θεσμό στον Πολιτισμό τα τελευταία πέντε χρόνια στο νησί, ολοκληρώνει την φετινή του διοργάνωση με αφιέρωμα στον Παγκόσμιο Κρητικό Μίκη Θεοδωράκη, φιλοξενώντας την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Με δύο δωρεάν στους πολίτες της Κρήτης συναυλίες με κοινή ώρα έναρξης στις 9 μ.μ. στις 18 Σεπτεμβρίου στο Ενετικό λιμάνι Χανίων και 19 Σεπτεμβρίου στο Ενετικό λιμάνι Ηρακλείου, «πέφτει» η αυλαία του φεστιβάλ για φέτος.

Η κρατική ορχήστρα έχοντας μεγάλη αποδοχή στην Ελλάδα και διεθνή αναγνώριση, στις δύο συναυλίες της στην Κρήτη θα είναι υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Τάσου Συμεωνίδη, και θα παρουσιάσει έργα του Θεοδωράκη που σφράγισαν τη συλλογική μνήμη. Η συναυλία, σύμφωνα με τα οργανωτικά στελέχη της Περιφέρειας αποτελεί έναν ύμνο στην τέχνη, στην ελευθερία και στην πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας, όπως ακριβώς τα υπηρέτησε ο Μίκης Θεοδωράκης σε όλη του τη ζωή.

Το Φεστιβάλ Κρήτης, με συνέπεια στην αποστολή του να αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό και να ενισχύει την καλλιτεχνική εξωστρέφεια, σε συνεργασία με την ΚΟΑ, θα παρουσιάσουν δύο από τα γνωστότερα έργα του Μίκη :

τον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν, βασισμένο στην ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη, και την εμβληματική μουσική Σουίτα από τον Ζορμπά, σε ενορχήστρωση του Δημήτρη Μίχα. Το Μαουτχάουζεν αποτελεί έναν βαθιά συγκινητικό φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος και έναν από τους πιο σπαρακτικούς συνδυασμούς ελληνικού λόγου και μουσικής του 20ού αιώνα. Ο Ζορμπάς, αντιπροσωπευτικός λογοτεχνικός ήρωας της ελληνικής ψυχής, της ελευθερίας και της δύναμης της ζωής, προσφέρει ένα αντίβαρο γεμάτο ρυθμό και πάθος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Ευάγγελος Ζάχαρης, αναφέρθηκε στην ποιοτική και διαχρονική συνεργασία της Περιφέρειας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μια συνεργασία που ενισχύει ουσιαστικά την καλλιτεχνική αξία του Φεστιβάλ Κρήτης. Όπως τόνισε, το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στη συναυλία λήξης δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει έργα του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία αποτελούν σταθμούς στη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το πρόγραμμα: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (1925-2021)

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη (ενορχήστρωση Γιάννη Σαμπροβαλάκη)

Σουίτα από τον Ζορμπά (ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα)

ΣΟΛΙΣΤ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου | μεσόφωνος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τάσος Συμεωνίδης

Για την Ιστορία

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (1925-2021)

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν, σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη

1. Άσμα ασμάτων

2. Ο Αντώνης

3. Ο δραπέτης

4. Όταν τελειώσει ο πόλεμος

Ο κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, αποτέλεσμα της συνεργασίας του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με τον ποιητή και επιζώντα του Ολοκαυτώματος Ιάκωβο Καμπανέλλη.

Το έργο βασίζεται σε τέσσερα ποιήματα του Καμπανέλλη, γραμμένα με αφορμή τις εμπειρίες του ως κρατούμενου στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι στίχοι εξιστορούν με λυρικό και συγκινητικό τρόπο την αγριότητα του στρατοπέδου, αλλά και την αντοχή, την ελπίδα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που επιβιώνουν ακόμη και στις πιο απάνθρωπες συνθήκες. Η μουσική του Θεοδωράκη ενισχύει τη δύναμη των στίχων, συνθέτοντας ένα έργο βαθιά αντιπολεμικό και οικουμενικό, που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει.

Ο κύκλος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1966, με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη, και έκτοτε θεωρείται σταθμός τόσο στην καλλιτεχνική πορεία του Θεοδωράκη όσο και στη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το έργο θα παρουσιαστεί στην ενορχήστρωση του Γιάννη Σαμπροβαλάκη.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (1925 – 2021)

Σουίτα από το μπαλέτο Ζορμπάς

Αναπόσπαστο συστατικό της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη Αλέξης Ζορμπάς (Zorba the Greek) ήταν, πέραν του ίδιου του αριστουργήματος του Καζαντζάκη, των έξοχων ερμηνειών των πρωταγωνιστών (ιδίως του πληθωρικού Άντονι Κουίν) και της εμπνευσμένης σκηνοθεσίας του Κακογιάννη, η συγκλονιστική μουσική που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης. Δέκα χρόνια μετά από τον κινηματογραφικό αυτό θρίαμβο του 1964, ο συνθέτης επέστρεψε στη μουσική της ταινίας μετουσιώνοντας και εμπλουτίζοντάς την σε ένα μπαλέτο που υποβλήθηκε επιτυχώς στο Φεστιβάλ της Βερόνα.

Η Σουίτα του Μπαλέτου οικοδομείται πάνω σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα της μουσικής που περιγράφει ιδανικά τον αγέρωχο και απρόβλεπτα «σοφό» Αλέξη Ζορμπά με αιχμή του δόρατος φυσικά το πασίγνωστο «Συρτάκι».

Η επιτυχία και ανεπανάληπτη αναγνωρισιμότητα της μουσικής του Θεοδωράκη έγκειται στην απλότητα και την ειλικρίνειά της αλλά και την καθηλωτική περιγραφική της δύναμη. Διόλου τυχαία, οι ήχοι του Ζορμπά έχουν συνδεθεί στο ελληνικό και παγκόσμιο κοινό με τις πιο αγνές και ιδεώδεις πλευρές του νέου ελληνισμού: το πάθος, τη λεβεντιά, την περηφάνια, την ανέμελη και φωτεινή εξωστρέφεια.