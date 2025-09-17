Πα.Γ.Ν.Η:Μεταφορά Ημερήσιας Νοσηλείας Ασθενών

Από την Δευτέρα 22/09/2025, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα
μεταφέρει την Ημερήσια Νοσηλεία Ασθενών στο Γ’ κτήριο 3ος όροφος, λόγω των
εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για τους επόμενους 9 μήνες, στο πλαίσιο της
δημιουργίας του νέου Τμήματος Επειγόντων περιστατικών ΠΑΓΝΗ (ενώ στις
25/09/2025 στο χώρο της Ημερήσιας Νοσηλείας, θα αναπτυχθείτο προσωρινό Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών).
Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των ασθενών.
