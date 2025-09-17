ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πα.Γ.Ν.Η:Μεταφορά Ημερήσιας Νοσηλείας Ασθενών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από την Δευτέρα 22/09/2025, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα
μεταφέρει την Ημερήσια Νοσηλεία Ασθενών στο Γ’ κτήριο 3ος όροφος, λόγω των
εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για τους επόμενους 9 μήνες, στο πλαίσιο της
δημιουργίας του νέου Τμήματος Επειγόντων περιστατικών ΠΑΓΝΗ (ενώ στις
25/09/2025 στο χώρο της Ημερήσιας Νοσηλείας, θα αναπτυχθείτο προσωρινό Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών).
Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των ασθενών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Απάντηση του Ανιπεριφερειάρχη στον Βουλευτή...

0
Απαντώντας στον κ. Πολάκη για την άρνησή του να...

Χανιά:“«15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός»...

0
Ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά...

Χανιά:Απάντηση του Ανιπεριφερειάρχη στον Βουλευτή...

0
Απαντώντας στον κ. Πολάκη για την άρνησή του να...

Χανιά:“«15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός»...

0
Ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Παιδική Προστασία -Συντονισμένο Δίκτυο παρεμβάσεων Προστασίας»: Διήμερο σεμινάριο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Με την Κρατική ορχήστρα και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη “πέφτει” σε Χανιά -Ηράκλειο η αυλαία του Φεστιβάλ Κρήτης.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST