«Παιδική Προστασία -Συντονισμένο Δίκτυο παρεμβάσεων Προστασίας»: Διήμερο σεμινάριο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων στην παιδική προστασία για την Π.Ε. Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με σκοπό την συντονισμένη δράση για την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη όλων των παιδιών.

Το σεμινάριο με τίτλο «Παιδική Προστασία -Συντονισμένο Δίκτυο παρεμβάσεων Προστασίας» οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Ε. Ηρακλείου.

Εισηγήτρια ήταν η Γιώτα Μάνθου Προϊσταμένη του Τμήματος αναδοχών και υιοθεσιών του Ε.Κ.Κ.Α.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν κοινωνικοί λειτουργοί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων της Ενότητας, η κοινωνική υπηρεσία των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και η κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου Προστασίας των παιδικών χωριών SOS.

Ήταν μια σημαντική προσπάθεια δικτύωσης των κοινωνικών λειτουργών που εμπλέκονται ενεργά στην αποκατάσταση των ευάλωτων παιδιών, την οποία χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε .Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης ο οποίος αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της δικτύωσης των επαγγελματιών αλλά και στην συμβολή των τοπικών υπηρεσιών για την επίτευξη αυτού του σπουδαίου στόχου δηλώνοντας την σθεναρή και απρόσκοπτη υποστήριξη της Π.Ε.Η σε ζητήματα παιδικής προστασίας.