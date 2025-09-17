Κρήτη:Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σε ανοιχτό διάλογο με την Κοινωνία

“ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ”, ΙΤΕ:

«Και ζήσαν αυτοί καλά: Ηλικία και Ευ ζειν»

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σε ανοιχτό διάλογο με την Κοινωνία

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, 20:00

Κέντρο Επιστήμης & Πολιτισμού ΙΤΕ

Αβέρωφ & Ζωγράφου

Συνεχίζονται οι δράσεις του «Σημείου Επαφής» του ΙΤΕ, μιας πρωτότυπης σειράς δημόσιων συζητήσεων όπου, ένας/μία επιστήμονας του ΙΤΕ και ένα καταξιωμένο άτομο που δραστηριοποιείται σε άλλον επαγγελματικό χώρο, δίνουν τη δική του οπτική ο καθένας, για το ίδιο θέμα.

Η δεύτερη εκδήλωση της σειράς έχει τίτλο «Και ζήσαν αυτοί καλά: ηλικία και ευ ζειν» και στοχεύει στην αναζήτηση κοινών τόπων ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα, την αφήγηση και την ανθρώπινη συνθήκη. Η γήρανση διερευνάται, όχι μόνο ως βιολογική διαδικασία, αλλά και ως ανθρώπινη εμπειρία: Πώς γερνά το σώμα; Πώς γερνούν οι ιστορίες; Υπάρχει κάτι “παραμυθένιο” στη γήρανση;

Συνομιλούν:

• Σοφία Μαντουβάλου,

Συγγραφέας

• Γιώργος Γαρίνης,

Καθηγητής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ΙΤΕ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:00, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού ΙΤΕ, Αβέρωφ & Ζωγράφου, στο Ηράκλειο.

Η συζήτηση είναι ανοιχτή στο κοινό και συντονίζεται από την Ανθή Στρατάκη.

Το βίντεο προώθησης της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ: https://youtu.be/wbgGurK5xjM

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ευχαριστούμε θερμά την “DOMAINE PATERIANAKIS” για την ευγενική χορηγία κρασιών για την εκδήλωση.

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης

Είσοδος: Ελεύθερη