ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Επεισόδια και συμπλοκές στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ανεξέλεγκτες καταστάσεις στον χώρο φιλοξενίας.

Αναστάτωση και σοβαρές συμπλοκές επικράτησαν το βράδυ της Τρίτης στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά των Χανίων, όταν η διανομή του βραδινού φαγητού έγινε αφορμή για άγριο καβγά μεταξύ των φιλοξενούμενων. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά και απείλησε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη, με τον χώρο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το zarpanews.gr η ένταση πυροδοτήθηκε από την άφιξη νέων ομάδων μεταναστών, οι οποίοι προστεθήκαν σε έναν ήδη υπερφορτωμένο χώρο, κάτι που οδήγησε σε αντιδράσεις από τους φιλοξενούμενους που βρίσκονταν εκεί για αρκετές ημέρες. Η απογοήτευση και η αγανάκτηση για τις συνθήκες διαβίωσης ξεχείλισαν, και η αποσύνθεση της ψυχραιμίας ανάμεσα στους μετανάστες ήταν σχεδόν αναπόφευκτη.

Η σύρραξη αναμενόταν να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. για να αποτραπεί το χειρότερο. Οι λιγοστοί λιμενικοί δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν την κατάσταση και οι αρχές έστειλαν ισχυρή αστυνομική δύναμη για να καταστείλουν τη βία. Ισχυρή αστυνομική δύναμη κατέφθασε στο σημείο και κατάφεραν, έπειτα από αρκετές ώρες έντασης, να αποκαταστήσουν προσωρινά την τάξη.

Ωστόσο, η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας παρέμεινε στον χώρο μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ οι φόβοι για περαιτέρω επεισόδια δεν είχαν εκλείψει. Η εικόνα της νύχτας αυτή, με μια κατάσταση που είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο, φανερώνει τις οξυμένες πιέσεις στις ήδη ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Η αναχώρηση 166 ατόμων το ίδιο βράδυ, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια αποσυμφόρησης του χώρου, φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος. Η υπερφόρτωση, οι ανύπαρκτες υποδομές και η έλλειψη προγραμματισμού για την αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, συνθέτουν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των φιλοξενούμενων αλλά και τη συνολική εικόνα της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρχές οφείλουν να αναλάβουν άμεσα δράση και να θέσουν σε εφαρμογή λύσεις που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες και θα αποτρέψουν τη συνέχιση αυτής της ανεξέλεγκτης κατάστασης.

Η αδυναμία να ελέγξουν τέτοιες καταστάσεις δεν αφορά μόνο τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την ίδια την κοινωνία που πληρώνει το τίμημα της ανεπάρκειας.

 

ΠΗΓΗ: https://www.zarpanews.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επίσκεψη της Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη, Εντεταλμένης Συμβούλου Παιδείας...

0
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της...

Σπίτια σε αστέγους: Υπογράφηκαν τα δύο πρώτα...

0
Σε εξέλιξη η διαδικασία για την μίσθωση 20...

Επίσκεψη της Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη, Εντεταλμένης Συμβούλου Παιδείας...

0
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της...

Σπίτια σε αστέγους: Υπογράφηκαν τα δύο πρώτα...

0
Σε εξέλιξη η διαδικασία για την μίσθωση 20...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επίσκεψη της Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη, Εντεταλμένης Συμβούλου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, σε Σχολεία της Μεσαράς
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή,...

Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει...

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5...

Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST