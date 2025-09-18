ΣΕΠΕ Χανίων:ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ Πέμπτη 18/9, 7μμ, στην πλατεία της Αγοράς

Ο ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ. – ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ 600 ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ

12 χρόνια μετά την δολοφονία του Π. Φύσσα, αποφυλακίζονται ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Μετά την αποφυλάκιση του Παναγιώταρου και του Παππά, αποφυλακίζεται και ο αρχηγός των ναζιστών Ν.Μιχαλολιάκος.

Το Δ.Σ του ΣΕΠΕ Χανίων καλεί σε συγκέντρωση την Πέμπτη 18/9 στις 7μμ στην πλατεία Αγοράς, με απαίτηση την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, με την οποία αποφυλακίζεται για «λόγους υγείας», το ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ο ναζιστής εγκληματίας Ν. Μιχαλολιάκος.

Διαδηλώνουμε για να κλείσουμε το δρόμο στην ακροδεξιά και τους φασίστες που τους άνοιξε ξανά το δρόμο ο Πλεύρης με το ρατσιστικό νόμο ποινικοποίησης της προσφυγιάς και της μετανάστευσης.

Η περίοδος που αποφυλακίζονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής δεν είναι τυχαία. Είναι περίοδος πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής της χώρας. Γίνεται την στιγμή που εντείνεται η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα με το νομοσχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση και προβλέπει 13 ώρες δουλειάς, γυρίζοντας την εργατική τάξη έναν αιώνα πίσω και με το νέο Πειθαρχικό στο Δημόσιο που στοχεύει σε κάθε υπάλληλο που αγωνίζεται.

Ήδη, τραμπούκοι των αφεντικών εκβιάζουν, χτυπάνε, απειλούν μετανάστες εργάτες στη Ζώνη Περάματος, στις βιοτεχνίες στον Ασπρόπυργο, στις οικοδομές, στον επισιτισμό, για να δουλεύουν σαν σκλάβοι. Αστυνομικοί βασάνισαν μετανάστη μέσα σε ειδική πτήση απελάσεων την ημέρα ψήφισης του ρατσιστικού νομοσχεδίου του Πλεύρη. Ειδικά στα Χανιά πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα περιστατικά φασιστικής δράσης.

Τέτοια ήταν η απρόκλητη και δολοφονική επίθεση που έγινε στα γραφεία του ΚΚΕ το καλοκαίρι και το χτύπημα σε μέλη της ΚΝΕ. Η επίθεση που είχαμε στο σχολείο των Βρυσών από ομάδα φασιστοειδών απέναντι σε μετανάστες εργάτες. Η προσπάθεια να κατέβει η σημαία της Παλαιστίνης στο πανηγύρι της Καντάνου.

Το αστικό κράτος «δικαίου» την ίδια στιγμή που εντείνει την καταστολή και την τρομοκρατία, σε όσους σηκώνουν κεφάλι απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, χαϊδεύει τους ναζιστές εγκληματίες. Ποινικοποιούν ακόμη και την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη ως αντισημιτισμό (!) με διώξεις αλληλέγγυων με βάση το αντιρατσιστικό νόμο την ώρα που κανένας χρυσαυγίτης δολοφόνος δεν βρέθηκε στο εδώλιο με τον νόμο αυτό.

Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό έχει σήμερα την συνέχεια του στο να μην αφήσουμε να συγκαλυφθεί το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα στην Μεσόγειο μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με το πνίξιμο από το Λιμενικό των 600 προσφύγων στην Πύλο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πρωταθλήτρια στην συγκάλυψη εγκλημάτων και σκανδάλων. Γι’ αυτό επιχειρεί να συγκαλύψει το έγκλημα της Πύλου μαζί με τα Τέμπη χτυπώντας τα ταμπούρλα του ρατσισμού για να διασωθεί συσπειρώνοντας την ακροδεξιά.

Ο αγώνας για δικαιοσύνη στους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος της Πύλου, καθώς και η υπεράσπιση των προσφύγων και των μεταναστών από τις νέες ρατσιστικές εκστρατείες είναι αναγκαία και για έναν επιπλέον λόγο: να μην αφήσουμε τη δίκη, σε δεύτερο βαθμό, της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο που οδεύει σε ολοκλήρωση, να ρίξει στα μαλακά τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τους χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και στους Αιγύπτιους αλιεργάτες.

Στεκόμαστε στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα και όλων των θυμάτων και απαιτούμε οι ναζί της Χρυσής Αυγής να τιμωρηθούν με μεγαλύτερες ποινές στη δίκη.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/9, 7μμ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ