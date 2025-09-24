Επιστημονική αριστεία και καινοτομία σε τρόφιμα και ζωοτροφές :Το έργο MARMADE αξιοποιεί βιομάζα για την ανάπτυξη καινοτόμων συστατικών

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9,8 δισεκατομμύρια έως το 2050, γεγονός που θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για τρόφιμα. Αυτό μεταφράζεται σε τεράστιες προκλήσεις για τα συστήματα εφοδιασμού, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής δεν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες καθώς προκαλούν μεγάλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, υποβαθμίζουν το έδαφος και έχουν υψηλές απαιτήσεις σε νερό.

Το MARMADE είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων, υψηλής αξίας συστατικών για τρόφιμα και ζωοτροφές μέσω της αξιοποίησης θαλάσσιας βιομάζας. Συγκεκριμένα, το έργο επικεντρώνεται στην επεξεργασία υπολειμμάτων όπως κελύφη γαρίδας και μπλε καβουριών, καθώς και διαφόρων ειδών φυκιών (πράσινων, κόκκινων και καφέ).

Μέσω προηγμένων βιοδιυλιστικών διεργασιών, το MARMADE θα εξάγει συστατικά όπως πρεβιοτικά και προβιοτικά, βιταμίνες, πεπτίδια, ολιγοσακχαρίτες, λίπη, γαλακτωματοποιητές και ενισχυτικά πέψης, με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων πρωτοτύπων τροφίμων και ζωοτροφών με βελτιωμένες θρεπτικές ιδιότητες. Παράλληλα, θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και σχετικών κανονισμών, ανοίγοντας το δρόμο για τη μελλοντική εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Σύμπραξης για την «Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη» (Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking – CBE JU) και φέρνει κοντά 11 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, συνδυάζοντας την επιστημονική αριστεία με τη βιομηχανική τεχνογνωσία.

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στο Πανεπιστήμιο του Camerino στην Ιταλία, σηματοδοτώντας το πρώτο μεγάλο ορόσημο του έργου. Εκπρόσωποι όλων των εταίρων και του CBE JU συμμετείχαν για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα και τις δράσεις των επόμενων μηνών.

Όραμα και Στόχοι

Ο κύριος στόχος του MARMADE είναι η ανάπτυξη καινοτόμων συστατικών για τρόφιμα και ζωοτροφές από θαλάσσια βιομάζα, τα οποία θα είναι οικονομικά προσιτά, ασφαλή και υγιεινά.

Το έργο υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», βελτιώνοντας τη διατροφική αξία τροφίμων και ζωοτροφών. Παράλληλα, προάγει τη Στρατηγική Βιοοικονομίας της Ε.Ε. μέσω καινοτόμων καθετοποιημένων διαδικασιών εκχύλισης και εφαρμόζει τις αρχές Safe and Sustainable by Design (SSbD) για ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία.

Εταίροι του έργου

• UNICAM – Università degli Studi di Camerino (Συντονιστής)

• BIOCHICA SRL

• APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

• ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

• Syddansk Universitet

• Universidad de Granada

• Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía

• Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung EV

• University College Cork – National University of Ireland, Cork

• Algae Scope Ltd

• Wunderfish GmbH

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Στέλλα Μπαζδάνη, info@marmade-project.eu

Ιστότοπος: www.marmade-project.eu