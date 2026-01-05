Επιστολή Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την πλήρη κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, θέτοντας το ζήτημα της πλήρους κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος επισημαίνει τον κίνδυνο τα σχολεία να βρεθούν αντιμέτωπα με αυξημένη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στην κάλυψη βασικών τους αναγκών, σε περίπτωση κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, προς το Υπουργείο Εσωτερικών:

«Στον Δήμο Χανίων η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τη συνέχεια και την επάρκεια της υποστήριξης των σχολικών μονάδων, καθώς πολλά σχολεία λειτουργούν σε παλαιότερες εγκαταστάσεις και με περιορισμένους πόρους.

Οι Σχολικές Επιτροπές δεν αποτελούν απλώς διοικητικές δομές, αλλά θεσμούς ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, οι οποίοι διασφαλίζουν την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις όπου η κεντρική κρατική ανταπόκριση υστερεί.

Με την κατάργηση του θεσμού αυτού, όπως έχει άλλωστε αποδειχθεί στον ενάμιση χρόνο της εφαρμογής του στους μικρότερους δήμους όπου διαπιστώθηκε σωρεία αστοχιών και προβλημάτων, τα σχολεία του Δήμου Χανίων οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο να βρεθούν αντιμέτωπα με αυξημένη γραφειοκρατία και σοβαρές καθυστερήσεις στην κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ η ευθύνη μεταφέρεται σε ήδη επιβαρυμένες και υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Οικονομική και η Τεχνική Υπηρεσία.

Η παραπάνω απόφαση, η οποία χαρακτηρίζεται ως «μεταρρύθμιση», στην πράξη οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση της αυτοδιοικητικής παρουσίας και παρέμβασης στη δημόσια εκπαίδευση, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των σχολείων, που αποτελούν πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι γνωρίζουν την καθημερινότητα των 152 σχολικών μονάδων στα Χανιά κατανοούν ότι τα προβλήματα είναι άμεσα και δεν δύναται να μετατίθενται επ’ αόριστον μέσω ατέρμονων διαδικασιών και διοικητικών μεταφορών ευθυνών. Ως εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επισημαίνουμε με έμφαση ότι η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών

Επιτροπών δεν πρόκειται να επιφέρει βελτίωση στη λειτουργία των σχολείων. Αντίθετα, εγκυμονεί τον κίνδυνο να παραμείνουν τα σχολεία χωρίς την άμεση υποστήριξη που διασφαλιζόταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να ενταθούν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους.

Τις συνέπειες αυτής της απόφασης δεν θα τις επωμιστούν οι διοικήσεις και οι θεσμικοί φορείς, αλλά οι σχολικές κοινότητες και, κυρίως, οι μαθητές μας, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το ζήτημα αυτό τίθεται προς διαβούλευση με αιφνιδιαστικό τρόπο, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς. Η ανακοίνωση της απόφασης παραμονή Χριστουγέννων, με καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης την 8η Ιανουαρίου και ώρα 9:00 π.μ.,

χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση είτε με φορείς της αυτοδιοίκησης είτε με εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα των σχολείων και να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία τους, προκαλεί έντονο προβληματισμό και αμφιβολίες για τη διαφάνεια και την σοβαρότητα της διαδικασίας».