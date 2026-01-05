Δήμος Ηρακλείου:Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Σοφοκλή Βενιζέλου 7-28/1

Με σταθερό ρυθμό προχωρά το σημαντικό έργο της προσθήκης τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για ύδρευση.

Με στόχο την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών, η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 7/1 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων επί της λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου σε μήκος ενός χιλιομέτρου, από την οδό Παναγιωτάκη έως και την οδό Μάχης Κρήτης.

Κατά την διάρκεια των εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας σε κανένα από τα δύο ρεύματα, ωστόσο θα πραγματοποιηθεί στένωση του νότιου ρεύματος κατά μια λωρίδα.

Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.