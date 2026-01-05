Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη : Με όραμα, συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζουμε για την Κρήτη της Παιδείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΗ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ

Με όραμα, συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζουμε για την Κρήτη της Παιδείας

Η επιλογή του Περιφερειάρχη μας, να μου αναθέσει τα καθήκοντα της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, με γεμίζει με βαθιά υπερηφάνεια, αλλά κυρίως με το αίσθημα της ύψιστης ευθύνης.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για την ιδιαίτερη τιμή και την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι με την ίδια συνέπεια και αφοσίωση, υπηρετώντας το όραμά του για μια Κρήτη που επενδύει στον άνθρωπο, στη γνώση και στην καινοτομία. Η αναβάθμιση αυτή δεν αποτελεί αφετηρία, αλλά τη δυναμική συνέχεια ενός έργου που ξεκινήσαμε μαζί.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε τα θέματα παιδείας απαιτούν μια ολιστική αντιμετώπιση, έτσι ώστε η παιδεία να μην αποτελεί μια αφελή παραμυθία, παρωχημένων εποχών. Με λογισμό και όνειρο, με οξυδέρκεια και πίστη οφείλουμε να εμφυσήσουμε στους πολίτες, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, την πνοή που αποπνέει η χάρη της σε όλους τους χώρους του επιστητού.

Η Παιδεία είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης, είναι ο καταλύτης της ενίσχυσης των ορμών της Δημοκρατίας, διαπαιδαγωγεί τους νέους και ανοίγει ορίζοντες ορθολογισμού που επιτρέπει τη σύνθεση ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών με κέντρο των άνθρωπο χωρίς ακκισμούς και προκαταλήψεις.

Η υιοθέτηση των κανόνων που τη διέπουν δίνει νόημα στη ζωή μέσα από ένα τρισδιάστατο σχήμα: τη δημιουργικότητα, τα βαθιά συναισθήματα όπως η αγάπη για τη φύση, την τέχνη και τους συνανθρώπους μας.

Σ’ έναν κόσμο κατακερματισμένο, πολυπολιτισμικό, παγκοσμιοποιημένο που δυστυχώς προσδιορίζεται από το άναρχο διαδίκτυο αλλά και την οικολογική κρίση, ο άνθρωπος αναζητεί στήριγμα που μόνο η παιδεία μπορεί να του προσφέρει.

Ως Εντεταλμένη Σύμβουλος, τα δύο προηγούμενα χρόνια, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σε βάθος τις διαχρονικές προκλήσεις του τομέα μας και να αποκτήσω την απαραίτητη αυτοδιοικητική γνώση και εμπειρία για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Η Παιδεία και η Διά Βίου Μάθηση συνδέεται με τις υποδομές των σχολείων μας, τα ουσιαστικά προγράμματα επιμόρφωσης των ενηλίκων μας, τη διασύνδεση της γνώσης με την αγορά εργασίας, μα πάνω από όλα, τη διαμόρφωση χαρακτήρων και συμπεριφορών που θα οδηγήσουν τον τόπο μας στην ανάπτυξη και στην ευημερία.

Απευθυνόμενη σε κάθε πολίτη της Κρήτης, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η νέα αυτή θεσμική ιδιότητα είναι για μένα μια εντολή καθημερινής εντατικής δουλειάς και καταθέτω με σεμνότητα την πρόθεσή μου να συνεχίσω να προσφέρω από τη νέα θέση της Αντιπεριφεριάρχη Παιδείας, την ικμάδα όλων των δυνατοτήτων μου με τη στέρεη πίστη πως:

Αν σήμερα είναι έτσι, αύριο θα είναι καλύτερα!!!

Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια βίου Μάθησης

Της Περιφέρειας Κρήτης