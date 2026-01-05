Σεμινάριο Security / άδεια ΙΕΠΥΑ από το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου

Σεμινάριο: Security / άδεια ΙΕΠΥΑ – 105 ωρών. Νέο τμήμα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, κατάλληλο για εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού τύπου Α’, διοργανώνει το ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α.

Να σημειωθεί ότι από 01/01/12 οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας αν δεν κατέχουν το σχετικό Πιστοποιητικό. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να εργαστεί ως προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας (security) ανεξαρτήτου χώρου ή να ανανεώσει την άδεια εργασίας του ως προσωπικό ασφαλείας.

Ενδεικτικές ενότητες σεμιναρίου:

Ισχύον εθνικό νομοθετικό & θεσμικό πλαίσιο

Διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων

Ποινικός Κώδικας – Δίκαιο

Εισαγωγή στην ασφάλεια – Ορισμοί – Έννοιες – Κατηγορίες κινδύνων – Οργανωμένο έγκλημα

Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α – Γενικές οδηγίες για το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας – Καταγραφή και μετάδοση πληροφοριών

Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α Στατική φύλαξη – Φρούρηση στόχων – Εκτέλεση περιπολιών – Κέντρα Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.)

Εκτέλεση χρηματαποστολών – Έλεγχος υπόπτων. Ασφάλεια Φυσικών Εγκαταστάσεων, ασφάλεια Προσωπικού, ασφάλεια Κτιρίων, ασφάλεια αθλητικών εκδηλώσεων, ασφάλεια αερολιμένων, ασφάλεια λιμένων, ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information and Communication Technology Security), ασφάλεια Επικοινωνιών Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων Πληροφορικής

Πυρασφάλεια/Πυροπροστασία/ αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Διάρκεια σεμιναρίου: 105 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή και ώρα 15.00μμ-20.30μμ

Κόστος προγράμματος: 250 ευρώ

Όσοι ενδιαφέρονται ν΄ αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Πιστοποιητικό τύπου Α’) θα πρέπει να επιβαρυνθούν το παράβολο του ΚΕΜΕΑ 150 ευρώ. Το Πιστοποιητικό τύπου Α’ είναι προσαρμοσμένο στο επαγγελματικό περίγραμμα που έχει

δημοσιοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Να σημειωθεί ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το ΚΕΜΕΑ για να επιδοτηθεί το σεμινάριο αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Υπουργείο!!!

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810-302606 & 302600 email: info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr